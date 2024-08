Un'uccisione si verifica quando uno yacht di lusso si trasforma in una tartaruga vicino alla Sicilia, con sei individui segnalati dispersi.

Intorno alle 5 del mattino di oggi, uno yacht lungo 56 metri chiamato "Bayesian", sotto bandiera britannica, è affondato vicino a Porticello a causa di una tempesta intensa, come riferito dalla Guardia Costiera italiana.

Porticello si trova a circa 15 chilometri a est di Palermo. La zona ha subito venti forti e piogge torrenziali per tutta la notte. I media riportano che la zona è stata colpita da un trombo d'aria, un vortice di acqua e vento sul mare.

A bordo dello yacht c'erano 12 passeggeri e 10 membri dell'equipaggio. Inizialmente, sette erano dispersi - un membro dell'equipaggio e sei passeggeri, tre dei quali erano cittadini britannico, americano e canadese. Alla fine, un corpo è stato recuperato all'interno dello yacht sommerso.

Tra i dispersi c'era il tycoon britannico Lynch e sua figlia Hannah, secondo il capo della Protezione Civile italiana, Salvo Cocina, in un rapporto dell'agenzia di stampa AFP. I media italiani hanno riferito che gli altri passeggeri erano ospiti del 59enne. Sua moglie, Angela Bacares, è stata salvata e portata in ospedale con ferite lievi.

Lynch è stato assolto dalle accuse di frode negli Stati Uniti a giugno, accusato di manipolare i registri e sopravvalutare i guadagni della sua società di software Autonomy. "The Sunday Times" ha stimato il suo patrimonio netto intorno ai 587 milioni di euro.

Al largo della Sicilia, 15 persone sono state salvate durante la notte, otto delle quali sono state mandate in ospedale. Tra loro c'era Charlotte Golunski, una donna britannica di 35 anni, che si trovava a bordo del "Bayesian" con il marito, la giovane figlia Sophia e i colleghi di una società con sede a Londra.

In un'intervista all'agenzia di stampa italiana Ansa, ha descritto come abbia perso di vista sua figlia di un anno per "due secondi" in acqua prima di riprenderla. "L'ho stretta forte tra le braccia tra le onde torreggianti. Molti urlavano. Per miracolo, si è Deployed il gommone di salvataggio e ci siamo tutti imbarcati."

Il lunedì, i sommozzatori, le navi della Guardia Costiera e un elicottero hanno cercato i dispersi in un mare tranquillo e con il sole splendente. La nave affondata si trovava a una profondità di 50 metri. Secondo i media, lo yacht di lusso era ancorato a circa 700 metri dal porto di Porticello.

"Siamo stati i primi soccorritori, ma non abbiamo trovato nessuno in acqua, solo cuscini e detriti della barca, quindi abbiamo prontamente segnalato il porto", ha detto il pescatore Fabio Cefalu all'agenzia di stampa AFP.

"La nave era illuminata splendidamente. Alle 4:30 del mattino è scomparsa", ha detto un testimone oculare ad Ansa. "Una nave magnifica dove stavano festeggiando. Una giornata normale in mare trasformata in una tragedia", ha aggiunto.

Il "Bayesian" è stato costruito in Toscana nel 2008 e rimodernato nel 2020, secondo il sito di notizie "TGCom24". Aveva un albero in alluminio alto 75 metri e una superficie velica di quasi 3000 metri quadrati. Le foto condivise sui social network mostrano uno yacht con lo scafo di un blu scuro e un ponte in legno chiaro.

