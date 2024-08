- Un'osteria di Passau è distrutta da un incendio

In un incendio che ha distrutto un'osteria vintage e un'abitazione adiacente a Passau, i danni sono stati stimati in milioni di dollari. Il sito è stato quasi completamente demolito, secondo le autorità. Centinaia di pompieri hanno lottato contro le fiamme sin dall'alba di lunedì. Non sono state segnalate vittime dalle forze dell'ordine.

All'inizio, gli investigatori sospettavano di una caldaia nell'edificio come causa dell'incendio, ma questa teoria non si è dimostrata valida dopo l'ispezione del luogo, secondo un portavoce. Non ci sono prove di incendio doloso e la polizia sta ancora indagando sulla causa dell'incendio.

Un residente locale ha dichiarato di aver chiamato i servizi di emergenza all'alba. Quando i pompieri hanno iniziato le operazioni, l'osteria era già avvolta dalle fiamme. In seguito, le fiamme si sono propagate all'edificio residenziale. A causa del fumo, la città di Passau ha consigliato ai residenti vicini di chiudere le finestre e le porte.

I danni all'osteria e all'abitazione adiacente causati dall'incendio hanno superato non solo un milione di dollari, ma si sono effettivamente attestati a milioni. Inoltre, i danni estesi al sito hanno reso quasi impossibile determinare la causa esatta dell'incendio.

