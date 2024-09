Un'organizzazione precedentemente contaminata si trasforma in una amata preferita

Spectatori in crescita e incassi record: il ritorno trionfale della DEL. La nuova stagione punta a mantenere questo successo. Dopo la pandemia di COVID-19, la lega, pioniera nell'adozione di aziende sportive indipendenti e dell'arbitro assistente video in vari sport, ha registrato una crescita significativa in tutti i settori.

La Deutsche Eishockey Liga (DEL) sta vivendo un momento di grande successo, con record di visualizzazioni in Europa e picchi finanziari nella sua stagione del giubileo: due anni dopo la pandemia di COVID-19, la lega si è ripresa in modo straordinario. Un tempo nota per le controversie nel mondo dello sport tedesco, la DEL si è trasformata in un innovatore in molti modi, dimostrando una significativa crescita economica. "Abbiamo fatto passi da gigante e consolidato la nostra posizione in modo forte", ha dichiarato il CEO della DEL, Gernot Tripcke, all'agenzia di stampa Sport-Informations-Dienst, alla vigilia della stagione numero 31.

"Tutto è iniziato con noi contro il mondo - eravamo molto isolati", ricorda Tripcke, che è attualmente alla sua terza mandato come capo della lega dal 2000 e ha recentemente firmato un contratto di estensione fino al 2028. "Questo è cambiato significativamente". Una storia di conflitti con le associazioni sportive, fallimenti a metà stagione dei club, debiti, cause legali: dalla "lega dello scandalo" - la DEL si è trasformata in una storia di successo straordinaria in 30 anni. Per la prima volta, la media di spettatori per stagione ha superato i 7.000, mentre i ricavi totali hanno raggiunto un storico 173,6 milioni di euro.

Un balzo in avanti per la lega

La tendenza al rialzo continua. "Non vedremo un altro aumento del 20%, ma c'è sicuramente spazio per migliorare", ha notato Tripcke. Anche durante la nuova stagione, che prenderà il via l'8 agosto (ore 19:30/MagentaSport) ad Augusta - il luogo dove la lega ha iniziato il suo viaggio 30 anni fa. La Red Bull Monaco giocherà nella SAP Garden con una capacità di 10.796 persone a partire da metà ottobre. Tripcke si aspetta un aumento significativo della presenza del pubblico: "Sarà un game-changer per la lega e per la scena dell'hockey su ghiaccio di Monaco".

Sono previsti anche due incontri all'aperto: il 6 dicembre, Wolfsburg e Monaco si sfideranno nello stadio da 16.000 posti di Praga. La DEL organizzerà la sua propria Winter Game il 4 gennaio tra i Leoni e gli Adler Mannheim nello stadio di calcio di Francoforte.

Da quando la lega ha superato la crisi del COVID-19, ha registrato progressi notevoli in tutti i settori. Non solo i dati di visualizzazione hanno superato quelli di tutte le altre leghe europee per la prima volta, ma anche i ricavi da sponsorizzazione sono aumentati da 60 milioni di euro prima del COVID a 70 milioni. Si prevede un aumento significativo del marketing per la nuova stagione: la Telekom spenderà 14 milioni di euro all'anno per i diritti televisivi e Penny come sponsor della lega, quasi raddoppiando l'importo precedente.

Al livello delle principali nazioni dell'hockey su ghiaccio

Dal punto di vista finanziario, la DEL ora sta al passo con i giganti dell'hockey su ghiaccio della Finlandia e della Svezia in confronto europeo. La Svizzera guida il

Leggi anche: