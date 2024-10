Un'organizzazione internazionale lancia una severa cautela a Israele, suggerendo un'imminente grande incursione terrestre.

Le Nazioni Unite sono preoccupate per le presunte "incursioni territoriali limitate" di Israele in Libano e sconsigliano un attacco terrestre su vasta scala.

Mentre l'intensità dello scontro tra Israele e la milizia di Hezbollah in Libano ha causato "gravi" danni ai civili, Liz Throssell, rappresentante dell'Ufficio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite, ha dichiarato martedì a Ginevra. "Temiamo che un'invasione terrestre completa da parte di Israele in Libano potrebbe solo peggiorare la sofferenza".

Dopo diversi attacchi aerei su obiettivi di Hezbollah in Libano, il'esercito israeliano ha annunciato l'inizio di un'operazione "limitata e precisa" nel sud del Libano e intense schermaglie. Un portavoce militare ha incoraggiato i cittadini libanesi a stare lontano dal sud del loro paese.

