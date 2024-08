Un'organizzazione di difesa dei latinoamericani sta chiedendo un'indagine federale sulle azioni del procuratore generale del Texas, a causa dei collegamenti tra le perquisizioni domiciliari e un'indagine su presunte frodi elettorali.

In una corrispondenza al dipartimento della Giustizia per la divisione dei diritti civili, il presidente e CEO della League of United Latin American Citizens ha sollecitato un'azione immediata da parte dell'agenzia federale.

Hanno sostenuto che le azioni dell'individuo rappresentavano un deliberato tentativo di soffocare il voto latino attraverso intimidazione e molestie, violando la legge sul voto e altre statuti federali sui diritti civili.

Finora, non sono state intentate accuse legali come conseguenza dei raid. Lo scorso settimana, l'ufficio del procuratore generale ha riferito che i mandati sono stati eseguiti nei counties di Frio, Atascosa e Bexar nel contesto di un'indagine sull'integrità delle elezioni che risale al 2022, come descritto.

In un comunicato dello scorso settimana, l'ufficio del procuratore generale ha rivelato che la sua "unità per l'integrità delle elezioni" stava esaminando una segnalazione presentata da Audrey Louis, procuratore distrettuale del 81° distretto giudiziario, che coinvolgeva accuse di frode elettorale e raccolta di voti.

"Elezioni sicure sono la pietra angolare della nostra repubblica," ha dichiarato il procuratore generale nella dichiarazione. "Siamo stati lieti di collaborare quando il procuratore distrettuale ha riferito questo caso al nostro ufficio per le indagini. Siamo fermamente impegnati a proteggere la sacralità della cabina elettorale e la legittimità di ogni voto legale. Ciò significa far rispettare la responsabilità per coloro che sono responsabili dei crimini elettorali."

Nè l'ufficio del procuratore generale né quello del procuratore distrettuale hanno risposto alle richieste di commento di CNN lunedì riguardo all'indagine e ai suoi dettagli.

In passato, l'individuo è stato accusato di utilizzare tecniche intimidatorie.

Ha sollevato la questione della frode elettorale dopo la vittoria del presidente Joe Biden alle elezioni del 2020, avviando una causa federale per annullare i risultati in quattro stati chiave. La Corte Suprema degli Stati Uniti ha respinto la causa e lo Stato Bar del Texas ha intentato una causa contro Paxton nel 2022 per aver rappresentato in modo fuorviante le affermazioni di frode elettorale sostanziale.

I critici hanno affermato che quest'anno l'individuo ha preso di mira un'organizzazione non governativa di El Paso che aiuta i migranti, accusandola di aver facilitato l'ingresso illegale negli Stati Uniti, il ricovero di alieni e il traffico di esseri umani. Prima che un giudice fermasse i suoi tentativi di "bulldoze" sull'organizzazione "senza considerare il processo equo o il fair play", la decisione del giudice diceva.

Ha inseguito i record medici di giovani transgender - compresi quelli apparentemente protetti dalle leggi sulla privacy del paziente - alla ricerca di cure di affermazione di genere in cliniche fuori dallo stato.

Sotto la severa legge statale sull'aborto, ha reso pubblici sia una paziente che cercava un aborto che il suo medico in una lettera aperta minacciando potenziali persecuzioni penali di primo grado e sanzioni civili di $100,000.

Lunedì, fuori dall'ufficio del procuratore generale a San Antonio, i rappresentanti di LULAC e gli attivisti democratici hanno denunciato i raid e criticato l'individuo per aver avviato ciò che hanno definito una campagna intimidatoria contro i votanti latini.

"Il procuratore generale Paxton sta usando la sua posizione di autorità per molestare e intimidire le organizzazioni non governative latine, i leader latini e i membri di LULAC," ha detto Palomares. "Questa è una chiara intimidazione del voto e LULAC combatterà per il diritto di ogni latino di esercitare il loro diritto di voto."

Coloro le cui case sono state perquisite includevano Cecilia Castellano, una democratica candidata per un seggio alla Camera dello Stato, nonché una donna di 73 anni e una donna di 80 anni, secondo LULAC. Almeno sei membri di LULAC hanno avuto le loro case perquisite, ha dichiarato Palomares secondo l'AP.

"Non vai contro le nostre nonne. Non vai contro le nostre bisnonne," ha detto Garcia, un altro leader di LULAC. "E non vai contro di loro perché stanno semplicemente cercando di votare."

Castellano ha detto a CNN's Laura Coates lunedì sera che il suo telefono è stato confiscato durante la perquisizione della sua casa.

"Sono rimasta scioccata. Sono ancora scioccata. ... Sono più agitata perché mio figlio era a pochi passi di distanza," ha detto Castellano.

Lidia Martinez, un'attivista di 87 anni e membro di LULAC che ha a lungo assistito nella registrazione dei votanti, ha detto ai reporter alla conferenza stampa di lunedì che gli ufficiali armati dell'ufficio del procuratore generale sono arrivati a casa sua all'alba del 20 agosto con un mandato di perquisizione. Ha detto che le hanno detto che la perquisizione era legata alla frode e l'hanno interrogata per tre ore. Ha detto che le hanno anche fatto stare fuori in camicia da notte.

"È stato solo imbarazzante, intimidatorio e molestia," ha detto, diventando emotiva. "Hanno perquisito tutto nella mia casa."

Ha detto che è stata interrogata su altri membri di LULAC e ha condannato la perquisizione come un raid "stil

Inoltre, a causa delle azioni dell'individuo e delle successive retate, diversi leader e membri della League of United Latin American Citizens si sentono intimidati e il loro diritto di voto minacciato, suscitando preoccupazioni riguardo alla soppressione del voto nella comunità.

