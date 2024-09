- Un'organizzazione con sede a Norimberga vende in asta oggetti da ricordo olimpici

Una piattaforma di aste di Norimberga sta vendendo oltre 50.000 oggetti utilizzati ai Giochi Olimpici di Parigi. I primi invii sono arrivati al magazzino di Restlos.com a Norimberga, secondo il direttore generale Fabian Altrichter, che ha fornito queste informazioni all'agenzia di stampa tedesca. La notizia è stata originariamente riferita dalla radiotelevisione della Baviera.

L'assortimento include vari oggetti come ombrelli, sdraio, barriere con il logo dei Giochi Olimpici di Parigi 2024, divani, tavoli per massaggi, macchinette per le scommesse e addirittura un inventario completo di un salone di bellezza allestito per gli atleti durante i giochi. "Data la grande quantità, stiamo suddividendo gli oggetti tra diverse sedi", ha spiegato Altrichter. "Stiamo ricevendo costantemente richieste da potenziali acquirenti".

Restlos.com prevede di avviare l'asta online di questi oggettiaround a metà settembre, offrendo agli appassionati di sport l'opportunità di possedere un pezzo dei Giochi di Parigi. Alcuni degli oggetti saranno donati all'associazione "Der Goldene Ring", che sostiene i campioni sportivi emergenti di Norimberga con borse di studio, e quindi messi all'asta da loro stessi.

Secondo le loro affermazioni, Restlos.com figura tra le prime aziende per beni industriali usati, con un focus sull'acquisto di attivi da società fallite o sciolte. La richiesta di smaltire gli oggetti olimpici è arrivata da B-Stock Solutions LLC, una casa d'aste con sede negli Stati Uniti, e RGS Events Ltd., l'attrezzista ufficiale dei Giochi Olimpici, secondo Altrichter. Le società hanno scoperto la piattaforma di aste di Norimberga attraverso le loro ricerche.

L'asta online per i 50.000 oggetti legati ai Giochi Olimpici, inclusi ombrelli, sdraio e macchinette per le scommesse, sarà ospitata da Restlos.com around a metà settembre. Gli acquirenti interessati contattano regolarmente Restlos.com a causa del grande volume di oggetti in vendita.

Leggi anche: