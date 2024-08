Un'operatrice di parrucchiere ha detto che le forze dell'ordine sono entrate nel suo negozio senza permesso durante un evento di Kamala Harris il mese scorso.

"Violata, disprezzata" e "totalmente sconvolta" è così che la proprietaria Alicia Powers ha descritto il suo stato d'animo riguardo all'incidente in un'intervista con Spectrum News 1 Worcester.

Powers ha detto all'affiliato che un rappresentante del Servizio Segreto degli Stati Uniti si è messo in contatto con lei per scusarsi, ma l'agenzia non ha confermato che uno dei suoi agenti fosse responsabile.

"Il Servizio Segreto degli Stati Uniti lavora a stretto contatto con i nostri partner nella comunità degli affari per svolgere le nostre missioni protettive e investigative. Il Servizio Segreto si è messo in contatto con il proprietario del business interessato. Teniamo queste relazioni nella massima considerazione e il nostro personale non entrerebbe, o non istruirebbe i nostri partner a entrare, in un business senza il permesso del proprietario", ha detto la portavoce del Servizio Segreto degli Stati Uniti Melissa McKenzie in una dichiarazione a CNN domenica.

L'evento di Harris si è svolto al Colonial Theatre di Pittsfield il 27 luglio. Il teatro è accanto al salone di Powers.

CNN si è messa in contatto con Powers per un commento.

In un video ottenuto da Spectrum News 1 Worcester, una persona viene vista mentre applica qualcosa sulla lente di una telecamera situata sul portico anteriore del salone.

Il Servizio Segreto degli Stati Uniti collabora regolarmente con le agenzie di legge locali e statali per aiutare a garantire la sicurezza degli eventi a cui partecipano coloro che l'agenzia è stata assegnata a proteggere.

CNN si è messa in contatto con l'ufficio dello sceriffo della contea di Berkshire e l'ufficio del procuratore distrettuale della contea di Berkshire per un commento.

"Non ho più di quanto sia già stato riportato da altre agenzie di stampa", ha detto il capitano Matthew Hill del dipartimento di polizia di Pittsfield in una dichiarazione a CNN lunedì.

"Come è stato riportato, il dipartimento di polizia di Pittsfield non ha avuto alcun coinvolgimento in questo. Quando è venuto a conoscenza di questo incidente, il capo Dawley ha immediatamente contattato le agenzie coinvolte e li ha informati", ha aggiunto. "Il capo Dawley ha personalmente contattato il proprietario la scorsa settimana e lei non ha fatto altro che elogi per il DPD, per come abbiamo gestito la situazione, le nostre risposte rapide e i nostri follow-up".

"Le uniche riprese che abbiamo visto sono gli stessi due video che circolano sui social media".

CNN's Stephen Watts e Aileen Graef hanno contribuito a questo report.

