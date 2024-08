- Un'opera radiosa in oro

Heidi Klum (51) è tornata al lavoro: la 51enne ha posato martedì sera prima dello show dal vivo del talent show USA "America's Got Talent", abbronzata e radiosa per i fotografi. È il primo show dal vivo del talent e l'inizio dei quarti di finale. Klum siede tra gli altri accanto alla star di "Modern Family" Sofía Vergara (52) nella giuria.

Apparizione dorata dalla testa ai piedi

Con il suo mini abito dorato e il mantello abbinato, la moglie di Tom Kaulitz (34) sembrava un glamour gladiatore. Le ruche rosse sulla gonna raccolta aggiungevano un tocco di colore.

Anche gli accessori erano tutti d'oro. I suoi tacchi a spillo con un mega tacco mettevano in mostra le lunghe gambe di Klum. Una collana a più file con medaglioni a forma di cuore e braccialetti scintillanti mettevano ancora più in evidenza la sua abbronzatura.

Vacanza con il marito Tom Kaulitz

La modella-mamma ha trascorso le ultime due settimane con il marito Tom Kaulitz sull'isola caraibica di Saint Barth. Ha condiviso la sua vacanza romantica con i fan attraverso regolari snapshot. Ciò includeva numerose foto e clip in un bikini succinto o addirittura completamente senza sopra. Solo i suoi lunghi capelli biondi o le sue mani coprivano le parti intime. "Sembra proprio estate. Stiamo catturando tutto", ha commentato Klum tra le altre cose sulle foto scattate da Tom Kaulitz.

La coppia ha festeggiato un anniversario speciale all'inizio di agosto. Il 3 agosto 2019, la modella e il musicista dei Tokio Hotel si sono scambiati le promesse sulla nave "Christina O." di fronte allo spettacolare scenario di Capri. Si dice che la vera cerimonia nuziale si sia svolta a febbraio.

La coppia ha trascorso anche il quinto anniversario di matrimonio insieme in spiaggia. "Oggi e ogni giorno celebriamo il nostro amore. Buon anniversario", ha commentato Klum in un video che la mostra distesa in spiaggia con la testa sulla schiena del marito.

Sofía Vergara, nota per il suo ruolo in 'Modern Family', ha sede accanto a Heidi Klum durante i quarti di finale dal vivo di 'America's Got Talent'. Nonostante fosse in vacanza ai Caraibi, Heidi Klum è riuscita a unirsi al panel di giudici di 'America's Got Talent' con la sua co-star Sofía Vergara.

Leggi anche: