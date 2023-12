Un'opera di Banksy rimossa meno di un'ora dopo che l'artista l'aveva rivelata online

L'artista anonimo ha postato una serie di foto dell'opera - che consiste in tre droni su un segnale di stop - sui social media intorno a mezzogiorno di venerdì ora locale (7 a.m. ET).

Ma alle 12.30 due uomini sono stati visti rimuovere il cartello da un incrocio a Peckham, nel sud-est di Londra, usando delle tronchesi, hanno raccontato i testimoni all'agenzia di stampa PA Media.

"Ho aperto Instagram e ho visto che era stato postato quattro minuti prima e stavo per andare in pausa pranzo. Quando sono arrivato c'erano circa due persone. Stavamo tutti ammirando e scattando foto", ha raccontato Alex, 26 anni, a PA.

"Questo tizio si è avvicinato e l'ha afferrato, abbiamo assistito sbalorditi mentre lo colpiva", ha aggiunto Alex, che ha raccontato come l'uomo non sia riuscito a rimuovere il cartello con le mani e si sia allontanato per qualche minuto prima di tornare con delle tronchesi.

Abbiamo detto: "Cosa stai facendo?", ma nessuno sapeva cosa fare, siamo rimasti a guardare. Eravamo tutti un po' stupiti", ha proseguito il testimone.

"L'ha strappata, ha attraversato la strada ed è scappato via. Non ha detto nulla. Sembrava che non gli importasse molto dell'arte in sé", ha aggiunto Alex.

Un altro testimone, che ha detto a PA che preferisce rimanere anonimo, ha espresso il suo disappunto per la rimozione del cartello.

"È strano, queste opere d'arte sono belle, sarebbe stato bello se fossero rimaste lì per un po'", ha detto.

PA ha riferito che non si pensa che ci sia lo stesso Banksy dietro la rimozione dell'opera.

Il misterioso artista è noto per confermare le sue opere sui social media senza fornire ulteriori commenti.

Alcuni hanno interpretato l'ultima opera come un appello al cessate il fuoco nel conflitto tra Israele e Hamas, dato che Banksy è noto per sostenere la causa palestinese.

L'artista possiede un hotel nella città di Betlemme, che si trova a pochi passi dall'imponente barriera di separazione di Israele che attraversa la Cisgiordania occupata.

Banksy ha aperto il Walled Off Hotel nel 2017 per attirare l'attenzione sul conflitto israelo-palestinese e si autodefinisce l'hotel con la "peggiore vista del mondo".

Sebbene negli ultimi anni il valore di mercato delle sue opere sia salito alle stelle, Banksy continua a produrre opere in spazi pubblici che rendono quasi impossibile la conservazione e invitano addirittura al furto o alla deturpazione.

"Spy booth", uno dei murales più famosi di Banksy, raffigurante tre agenti segreti che circondano una cabina telefonica con apparecchiature di registrazione, è stato distrutto nel 2016.

Nel febbraio di quest'anno, un congelatore abbandonato che faceva parte di un'opera d'arte apparsa nella città inglese di Margate è stato portato via poche ore dopo che Banksy aveva confermato che il pezzo era suo.

Nel 2018, l'artista ha notoriamente distrutto una delle sue stesse opere: il suo dipinto di una ragazza con un palloncino rosso si è stracciato da solo, pochi istanti dopo essere stato venduto all'asta per 1,4 milioni di dollari.

Lianne Kolirin, Zeena Saifi e Nadeem Muaddi della CNN hanno contribuito a questo servizio.

