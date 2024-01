Un'ondata artica porta il freddo estremo in Scandinavia, mentre inondazioni mortali colpiscono l'Europa occidentale

Un'ondata artica ha portato temperature da record nel nord della Svezia e della Finlandia insieme a una forte nevicata, causando il caos sulle strade.

Kvikkjokk-Årrenjarka, nel nord della Svezia, ha registrato mercoledì -43,6 gradi Celsius (-46,4 Fahrenheit), la temperatura più bassa in quella località da quando sono iniziate le registrazioni nel 1887, ha dichiarato Sverker Hellström, meteorologo dell'Istituto meteorologico e idrologico svedese.

I cumuli di neve hanno causato gravi impatti sulle strade, lasciando le persone bloccate nelle loro auto, ha dichiarato Hellström alla CNN.

Giovedì i servizi di soccorso hanno evacuato centinaia di persone che erano rimaste intrappolate nelle loro auto durante la notte a causa delle forti nevicate, secondo quanto riportato da Reuters.

Nell'estremo nord-ovest della Finlandia, le temperature nel comune di Enontekiö sono scese a 42,4 gradi Celsius (-44,3 Fahrenheit), segnando la temperatura più bassa del Paese da 18 anni.

Una donna è stata trovata morta martedì dopo essere andata a sciare in una bufera di neve nel nord della Finlandia e il suo bambino risultava ancora disperso mercoledì, secondo la Reuters.

La Scandinavia è alle prese con un freddo pungente da dicembre. La temperatura media della Norvegia a dicembre è stata di 2,3 gradi inferiore alla media, mentre in Svezia e Finlandia si sono registrate temperature fino a 6 gradi inferiori alla media in alcune regioni.

Il clima molto freddo potrebbe anche aver contribuito al congelamento completo della Baia di Botnia, tra Svezia e Finlandia, prima del solito, ha dichiarato Mika Ratanen, ricercatore dell'Istituto meteorologico finlandese. È la prima volta che questo accade in inverno dal 2011, ha dichiarato alla CNN.

"Attualmente sembra che quest'inverno avremo una situazione di ghiaccio piuttosto buona nel Mar Baltico, probabilmente la migliore da molti anni a questa parte", ha dichiarato alla CNN.

Le attuali temperature fredde dovrebbero durare fino a giovedì, prima di iniziare a tornare nella media entro la prossima settimana.

In Europa, tuttavia, si tratta di una storia di estremi diversi, poiché il freddo in Scandinavia contrasta con le temperature molto più miti più a sud, in Europa, che sta vivendo tempeste mortali.

Centinaia di avvisi di alluvione sono stati emessi anche nel Regno Unito dopo che la tempesta Henk ha spazzato le zone meridionali del Paese, portando forti venti e piogge intense.

Secondo la polizia locale, la tempesta ha provocato almeno una vittima: un uomo è morto martedì quando un albero è caduto sull'auto che stava guidando nel Gloucestershire, nel sud-ovest dell'Inghilterra.

Mentre Henk è ormai passato, si prevedono altre piogge per l'Inghilterra meridionale giovedì e venerdì, secondo l'European Severe Weather Database.

Sebbene non siano previste piogge così intense come quelle dei giorni precedenti, esse cadranno su terreni già saturi, aumentando il rischio di ulteriori inondazioni.

La stessa tempesta ha portato intense inondazioni nelle zone settentrionali della Francia, lasciando centinaia di persone senza corrente e costringendo a più di 370 evacuazioni.

Secondo il servizio meteorologico nazionale Météo France, il dipartimento di Pas-de-Calais, nel nord della Francia, è in stato di "allerta rossa" per le inondazioni di giovedì, mentre altri sei dipartimenti della regione sono in stato di massima allerta arancione.

Le autorità locali hanno avvertito le persone nelle aree colpite di non andare negli scantinati, di evitare i viaggi e di stare lontani dai corsi d'acqua.

La tempesta arriva pochi mesi dopo che l'Europa nord-occidentale è stata colpita dalla tempesta Ciarán, che a novembre ha portato venti di intensità pari a quella di un uragano e ha causato diverse vittime.

I cambiamenti climatici, causati principalmente dalla combustione di combustibili fossili, stanno facendo sì che gli eventi meteorologici estremi, come forti piogge e tempeste, diventino più frequenti e più intensi.

Quando l'atmosfera terrestre si riscalda, è in grado di trattenere una maggiore quantità di vapore acqueo, quindi quando piove, piove molto più intensamente, aumentando la probabilità di inondazioni distruttive.

L'anno scorso è stato il più caldo mai registrato a livello globale.

Pierre Bairin e Maya Szaniecki della CNN hanno contribuito alla stesura del rapporto

Fonte: edition.cnn.com