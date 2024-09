- Uno yacht alla deriva cede alle profondità acquee vicino al complesso eolico offshore

Una barca a vela ha subito un disastro marittimo a seguito di un incendio in mare. Nella prima parte della notte di un mercoledì, un'imbarcazione di una vicina struttura per l'energia eolica ha segnalato la barca in fiamme, come annunciato dal Servizio Tedesco di Ricerca e Salvataggio in Mare (DGzRS). La barca si trovava a circa 90 chilometri a nord-ovest di Borkum, vicino al parco eolico Deutsche Bucht al momento. La posizione dei passeggeri della barca rimane sconosciuta.

Il centro di comando per le emergenze marittime ha prontamente allertato le imbarcazioni vicine. Un'imbarcazione di servizio del parco eolico è riuscita a spegnere l'incendio. Purtroppo, la barca è affondata poco dopo la mezzanotte. Cinque imbarcazioni di soccorso, quattro elicotteri, un aereo e imbarcazioni private hanno setacciato ripetutamente la zona in cerca di eventuali sopravvissuti. Purtroppo, non è stato ricevuto alcun segnale di soccorso dalla barca a vela.

"Non è stata avvistata alcuna traccia di vita o di illuminazione, come giubbotti di salvataggio o scialuppe, durante l'intero incidente", ha dichiarato un rappresentante della DGzRS. Anche se la pioggia ha ostacolato l'osservazione, non c'erano onde significativi. Le operazioni di ricerca sono terminate alle 7:20. "Non appena saranno disponibili ulteriori informazioni", ha concluso il rappresentante. initially, the police took charge of the investigation.

