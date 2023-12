Uno studio suggerisce che un trattamento comune per il dolore alla schiena e al collo potrebbe non funzionare

Sentire dolore al collo e alla schiena è comune. Infatti, secondo un'analisi dei dati del Global Burden of Disease Study 2021, il dolore lombare è il principale responsabile degli anni vissuti con disabilità, mentre il dolore al collo è il quarto.

Secondo la North American Spine Society (PDF), la lombalgia è definita acuta quando i sintomi durano fino a sei settimane e cronica quando il dolore dura più di 12 settimane.

Quando si tratta di trattare questo dolore, i medici dovrebbero limitare con cautela l'uso di oppioidi da parte dei pazienti e limitarlo a un breve periodo di tempo, si legge nelle linee guida cliniche della società. Gli oppioidi per alleviare il dolore sono raccomandati solo quando altri trattamenti farmacologici non hanno funzionato o se una persona non può assumerli per motivi personali.

Nonostante queste linee guida e "l'assenza di prove della loro efficacia nel ridurre il dolore, gli antidolorifici oppioidi sono ancora ampiamente prescritti alle persone con dolore alla schiena e al collo in molti Paesi", ha dichiarato Christine Lin, professore presso l'Institute for Musculoskeletal Health dell'Università di Sydney in Australia, in un comunicato stampa. Lin è autrice senior dell'ultimo studio pubblicato mercoledì sulla rivista The Lancet.

A causa della scarsità di ricerche, gli scienziati hanno studiato l'efficacia e la sicurezza dell'uso di oppioidi per trattare una piccola coorte di 310 persone. I pazienti hanno cercato aiuto per il dolore al collo o alla schiena presso cliniche di assistenza primaria o ospedali di Sydney tra febbraio 2016 e marzo 2022. All'inizio dello studio, i partecipanti avevano un'età media di circa 44 anni e avevano accusato almeno un dolore moderato al collo o alla schiena o a entrambi per 12 settimane o meno.

I partecipanti allo studio sono stati poi suddivisi casualmente in due gruppi: Un gruppo ha assunto una combinazione di naloxone e fino a 20 milligrammi di oppioide ossicodone al giorno per sei settimane. Il naloxone è stato utilizzato per prevenire la costipazione, un effetto collaterale comune degli oppioidi, e quindi per evitare che i partecipanti capissero in quale gruppo si trovavano. L'altro gruppo è stato istruito ad assumere una pillola placebo.

A entrambi i gruppi sono stati dati consigli per la cura da parte di un medico a cui è stato detto di rivolgersi settimanalmente. L'assistenza prevedeva che il medico li rassicurasse e consigliasse loro di rimanere attivi, evitare il riposo a letto e, se necessario, evitare altri trattamenti, compresi i non oppioidi.

Gli autori hanno scoperto che, in termini di effetti sul dolore alla schiena e al collo, gli oppioidi non erano più utili del placebo. A sei settimane dall'inizio del trattamento, il punteggio medio del dolore era di 2,78 nel gruppo degli oppioidi e di 2,25 nel gruppo del placebo, una differenza che è aumentata nel tempo. Il numero di persone nel gruppo degli oppioidi con dolore persistente alle settimane 26 e 52 è maggiore rispetto al gruppo del placebo.

Gli autori hanno anche scoperto che non solo è improbabile che gli oppioidi allevino il dolore alla schiena e al collo, ma che potrebbero causare danni anche dopo un uso ragionevole e a breve termine.

Il gruppo degli oppioidi ha ottenuto punteggi peggiori in termini di salute mentale e ha riportato un maggior numero di nausee, vertigini e costipazione rispetto al gruppo placebo. "Sappiamo anche che la prescrizione di antidolorifici oppioidi anche per un breve periodo di tempo aumenta il rischio di abuso di oppioidi a lungo termine", ha dichiarato Lin in un comunicato stampa.

Oppioidi e dolore

Gli autori dello studio e gli esperti che non sono stati coinvolti nel nuovo studio hanno delle teorie sul perché gli oppioidi non siano risultati più utili del placebo.

Una possibilità è che il dolore alla schiena o al collo del gruppo di pazienti trattati con oppioidi potesse avere più fattori sottostanti di quelli considerati dagli autori, fattori che notoriamente rispondono male al trattamento con oppioidi.

Secondo un commento allo studio del Dr. Mark D. Sullivan e della Dr.ssa Jane C. Ballantyne, che non hanno partecipato allo studio, il dolore trattato potrebbe essere più cronico e ricorrente che causato da lesioni acute. Sullivan è professore di psichiatria e scienze comportamentali e Ballantyne è professore in pensione di anestesiologia e medicina del dolore presso l'Università di Washington.

"I partecipanti dovevano essere liberi dal dolore solo da 1 mese prima dell'attuale episodio di dolore spinale", scrivono Sullivan e Ballantyne. Se molti di questi partecipanti avevano dolori ricorrenti, questo potrebbe spiegare la mancata risposta alla terapia con oppioidi". È stato riferito che il dolore lombare si trasforma nell'arco di un anno".

Il dottor John Finkenberg, specialista in chirurgia ortopedica della colonna vertebrale con sede a San Diego, ha affermato che le aree di dolore del collo e della schiena a volte devono essere trattate separatamente. Non è stato coinvolto nello studio.

"Se qualcuno ha entrambi i tipi di dolore, francamente avrà un problema di tipo sistemico, che si tratti di artrite generale o reumatoide. Dobbiamo quindi prestare attenzione ai pazienti che arrivano con entrambe le patologie", ha aggiunto Finkenberg, che è anche presidente della North American Spine Society.

Gli autori non hanno raccolto dati sull'assistenza offerta dai medici negli appuntamenti di follow-up, quindi non hanno dettagli sul fatto che i pazienti abbiano seguito i consigli o il loro impatto. Inoltre, solo il 57% dei partecipanti ha riferito in che misura si è attenuto all'assunzione dei farmaci come prescritto. Di questi, poco più della metà ha assunto più dell'80% delle prescrizioni.

Gestire il dolore alla schiena e al collo

Considerando che gli oppioidi non hanno alcun beneficio ma comportano un rischio di danni, gli autori ritengono che non dovrebbero essere raccomandati per il trattamento del dolore acuto al collo o alla schiena.

"Invece, i medici dovrebbero essere incoraggiati a concentrarsi su approcci incentrati sul paziente, che potrebbero includere consigli per rimanere attivi e semplici antidolorifici", ha dichiarato Lin nel comunicato stampa. "La buona notizia è che la maggior parte delle persone affette da lombalgia acuta e dolore al collo guarisce entro 6 settimane in modo naturale".

Gli autori hanno studiato il dolore aspecifico alla schiena o al collo, ovvero il dolore con una causa sconosciuta. Quando i medici non ne conoscono l'origine, Finkenberg sostiene che gli oppioidi non dovrebbero essere utilizzati come prima scelta o come soluzione rapida.

Tra lealternative utili agli oppioidi ci sono i farmaci antinfiammatori non steroidei, detti anche FANS, come ibuprofene, naprossene e celecoxib. Secondo uno studio di febbraio, la combinazione di un FANS e di un rilassante muscolare su prescrizione medica riduce il dolore e la disabilità entro una settimana.

Anche gliesercizi di movimento possono essere utili. Si tratta di allungamenti per mantenere o migliorare la mobilità.

Chi soffre di questi dolori dovrebbe anche "usare il proprio corpo come barometro", ha detto Finkenberg. Se si sta svolgendo un'attività e il corpo si sente a disagio, non bisogna insistere con il dolore. In questo modo si rischia di infiammare sempre di più la zona, causando altri dolori e danni.

Se il dolore e la debolezza persistono dopo tre o quattro settimane, "è necessario rivolgersi a uno specialista, perché è difficile individuare queste sottigliezze che spiegano perché le persone hanno dei disagi", ha detto Finkenberg. "Se sono necessari esami diagnostici appropriati e avanzati, è meglio farli prima".

Correzione: Una versione precedente di questo articolo riportava erroneamente il dosaggio di ossicodone assunto dai partecipanti.

Fonte: edition.cnn.com