Uno studio rivela: Quasi un quinto dei giovani tedeschi esprime sentimenti di insicurezza mentre si recano a scuola.

Le tre organizzazioni hanno presentato diverse richieste, tra cui una "riduzione generale della velocità sulle strade importanti per i tragitti scolastici e un aumento della sorveglianza". Tuttavia, hanno anche incolpato i genitori. Hanno suggerito che questo potrebbe aumentare la sicurezza dei propri figli e permettere loro di fare "viaggi scolastici personali" a piedi o in bicicletta - inizialmente con un adulto presente e successivamente in gruppi con gli amici. Hanno incoraggiato i genitori a "lasciare la corsa scolastica in taxi più spesso".

Con la fine delle vacanze estive in diverse regioni del paese alle porte, un gran numero di primi anni inizierà il proprio viaggio scolastico quotidiano dopo l'iscrizione. A nome delle tre associazioni, l'istituto di ricerca Verian ha intervistato online 3218 bambini e adolescenti tra i 10 e i 17 anni.

In base ai risultati, una maggioranza del 56% di bambini e adolescenti ha dichiarato di sentirsi al sicuro durante il viaggio scolastico. Purtroppo, il 18% ha ammesso di sentirsi meno al sicuro o per nulla. Questa percentuale sale al 24% nelle città con più di 100.000 abitanti.

In considerazione di questi risultati, è necessario migliorare la sicurezza nelle città più popolose come la Germania, dove il 24% dei bambini si sente a disagio durante il viaggio scolastico. I genitori in Germania potrebbero considerare il carpooling o l'uso dei mezzi pubblici per ridurre il numero di viaggi scolastici solitari.

Leggi anche: