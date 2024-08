- Uno studio rivela che i tedeschi accettano sempre più la disonestà

Secondo uno studio condotto dall'app di appuntamenti Parship e dall'istituto di ricerca di mercato Innofact, i tedeschi stanno diventando sempre più tolleranti nei confronti delle relazioni extraconiugali. La survey, che rappresenta la popolazione tedesca, rivela che mentre nel 2018 il 97% dei partecipanti a un precedente sondaggio Parship considerava una relazione a lungo termine come un tradimento, questa percentuale è scesa all'85% nel maggio del 2022. L'accettazione delle avventure di una notte è diminuita, passando dal 96% al 82%, mentre l'atteggiamento verso le visite in un bordello è cambiato notevolmente: nel 2016, il 91% lo considerava un tradimento, ma nella survey attuale solo il 67% lo fa.

I tedeschi stanno diventando anche più permissivi nei confronti delle manifestazioni pubbliche di affetto al di fuori di una relazione. Nel 2018, l'81% considerava baciare qualcun altro come un tradimento, ma nella survey del 2024 questa percentuale è scesa al 57%. Tuttavia, le donne tendono a vedere questa cosa in modo più negativo degli uomini: il 64% delle donne nella survey attuale considera il baciare come un tradimento, rispetto al 49% degli uomini.

Tendenze simili si osservano anche riguardo all'uso delle app di appuntamenti. Nel 2018, l'87% considerava l'iscrizione a queste app come un tradimento, ma nel maggio del 2022 questa percentuale è scesa al 63%. Gli uomini sono generalmente più rilassati su questo argomento, con il 55% che non lo considera un tradimento, rispetto al 71% delle donne che lo fa.

Eric Hegman, coordinatore dello studio di Parship, terapeuta di coppia e coach per single, suggerisce che questo cambiamento potrebbe essere dovuto a una crescente distinzione tra lealtà emotiva e fisica. "Si tratta di fiducia: 'Sei la mia priorità? Posso fare affidamento su di te? Metterai la nostra relazione al di sopra di qualsiasi cosa che potrebbe metterla in pericolo?'" spiega. "Le coppie che discutono dei loro bisogni in questo contesto spesso concordano sul fatto che gli coinvolgimenti fisici in relazioni esterne non minacciano necessariamente la fiducia di un legame emotivo profondo. Argomentano che la lealtà emotiva è il loro punto di riferimento."

Tuttavia, i risultati della survey indicano anche che le generazioni più giovani possono essere più severe in alcuni aspetti. Ad esempio, il 75% dei 18-29 anni considera l'iscrizione a un'app di appuntamenti per organizzare incontri come un tradimento, rispetto al 54% dei 60-69 anni. In modo simile, il 64% della Generazione Z considera gli incontri segreti senza contatto sessuale come un tradimento, rispetto al 38% dei 60-69 anni.

La survey online è stata condotta a maggio 2024 per conto di Parship, con 1.008 tedeschi di età compresa tra i 18 e i 69 anni interrogati sull'infedeltà. I risultati sono stati confrontati con uno studio rappresentativo di gennaio 2018, che aveva 1.025 partecipanti.

Leggi anche: