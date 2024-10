Uno studio mostra una crescente prevalenza di danni psicologici inflitti agli studenti.

Gli incidenti di abuso psicologico tra gli studenti, come gli attacchi verbali e il bullismo, sembrano essere aumentati dopo il COVID-19. Più della metà (56%) degli educatori nelle scuole di istruzione generale, secondo un'indagine della Società tedesca per l'assicurazione contro gli infortuni (DGUV) di Colonia, ha espresso questo punto di vista. Inoltre, il 44% di questi educatori ha segnalato un aumento di abusi fisici.

La DGUV ha segnalato un aumento degli incidenti di violenza tra gli studenti, con circa 11.000 incidenti in più nel 2023 rispetto all'anno precedente, per un totale di 64.897. Tuttavia, questo numero è ancora inferiore ai livelli pre-pandemici del 2019 (72.973). Nel 2022, il tasso di incidenti violenti era di 7,5 per 1.000 assicurati, che rappresenta un aumento significativo rispetto agli anni della pandemia (2020: 4,6, 2021: 3,9, 2022: 6,4), ma ancora inferiore ai livelli pre-pandemici (2019: 8,8). Secondo le statistiche, non sono stati segnalati molti casi di gravi ferite come fratture derivanti da incidenti violenti.

Mentre la tendenza di diminuzione del numero di incidenti violenti è proseguita, il CEO della DGUV, Stewart Hussy, ha avvertito: "Non significa che tutto sia sotto controllo". Le statistiche degli incidenti offrono solo una visione parziale della violenza scolastica, poiché non tengono conto dell'abuso psicologico e delle sue conseguenze. Per comprendere appieno la situazione nelle scuole di istruzione generale dopo la pandemia, la DGUV ha intervistato gli educatori, che svolgono un ruolo fondamentale nella tutela del benessere dei bambini e degli adolescenti negli ambienti educativi. I risultati hanno suggerito che "abbiamo ancora molta strada da fare per raggiungere un ambiente scolastico privo di violenza".

La DGUV è un'organizzazione ombrello per le associazioni professionali e i fondi assicurativi contro gli infortuni. La presenza e il viaggio degli studenti a scuola sono coperti dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, che di solito si estende anche agli incidenti violenti.

