Uno studio dell'Ifo suggerisce una riforma del denaro dei cittadini per incentivare maggiormente il lavoro

Uno studio dell'Istituto ifo di Monaco, commissionato dal governo federale, propone modifiche ai benefici del disoccupazione per rendere il lavoro più attraente. L'assegno per l'alloggio sarebbe integrato nei benefici del disoccupazione e le detrazioni fiscali per il reddito da lavoro sarebbero aumentate, ha spiegato il ricercatore dell'ifo Andreas Peichl. Ciò potrebbe "creare più incentivi per lavorare e rendere il sistema più efficiente". Lo studio è stato commissionato dal Ministero federale dell'Economia.

Peichl e altri due ricercatori concludono nello studio che la riforma potrebbe aumentare l'offerta di lavoro di "circa 144.000 unità a tempo pieno". Ciò significa che i beneficiari del disoccupazione lavorerebbero di più rispetto ad oggi, equivalente a 144.000 posti di lavoro a tempo pieno.

La motivazione di ciò è il fatto che non sempre conviene ai beneficiari del disoccupazione lavorare di più o addirittura trovare un lavoro. In questi casi, infatti, l'eventuale reddito aggiuntivo netto è basso - perché i benefici sociali vengono ridotti o le tasse aumentano. Le idee di riforma dello studio potrebbero ridurre questo problema.

Lo studio dell'ifo ha anche calcolato altre idee di riforma. In questo contesto, i ricercatori hanno tenuto conto anche della sicurezza di base per i bambini, decisa dalla cancelleria ma non ancora dal Bundestag.

