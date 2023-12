Uno studio collega la vaccinazione Covid-19 a un piccolo e temporaneo cambiamento del ciclo mestruale

"Rispetto al gruppo non vaccinato, le persone vaccinate hanno avuto un aumento aggiustato della durata del ciclo mestruale inferiore a un giorno sia con la prima che con la seconda dose di vaccino", scrivono gli autori dello studio, provenienti dalle università dell'Oregon, del Massachusetts, di Londra e di Edimburgo. "Le persone che hanno ricevuto due dosi di vaccino covid-19 in un singolo ciclo hanno avuto un aumento aggiustato della durata del ciclo di 3,70 giorni rispetto alle non vaccinate".

Secondo gli autori, la coorte vaccinata ha registrato una variazione della durata del ciclo di circa 0,71 giorni dopo la prima dose di vaccino.

Gli autori hanno inoltre rilevato un "aumento significativo" del tasso di intervistati che hanno avuto un aumento di oltre otto giorni della durata del ciclo, con il 13,5% dei soggetti vaccinati e il 5% dei partecipanti non vaccinati.

"Non abbiamo riscontrato differenze nella durata delle mestruazioni in nessun gruppo di individui vaccinati, rispetto alla coorte non vaccinata", si legge nello studio.

I cambiamenti nella durata del ciclo non sono rimasti nel ciclo dopo la vaccinazione, dicono gli autori, a parte nel gruppo che ha ricevuto due dosi in un ciclo.

I cambiamenti sembravano essere simili indipendentemente dal vaccino ricevuto.

Gli autori hanno esaminato quasi 20.000 persone, che rappresentano oltre 250.000 cicli, che hanno registrato i loro dati utilizzando l'app Natural Cycles tra il 1° ottobre 2020 e il 7 novembre 2021. Per la coorte vaccinata, hanno esaminato tre cicli prevaccinali e almeno il primo ciclo di dosi di vaccino Covid-19. Per i non vaccinati, hanno esaminato tre cicli di vaccinazione. Per i non vaccinati, sono stati inclusi da quattro a sei cicli di un periodo di tempo simile.

I partecipanti provenivano da diversi Paesi, ma soprattutto da Europa, Stati Uniti e Canada. Quasi due terzi dei 15.000 partecipanti vaccinati avevano ricevuto il vaccino Pfizer/BioNTech, anche se i partecipanti avevano ricevuto anche i vaccini Johnson & Johnson, Moderna e Oxford-AstraZeneca.

"Questi risultati forniscono ulteriori informazioni per consigliare alle donne cosa aspettarsi dopo la vaccinazione", ha dichiarato la dott.ssa Diana Bianchi, direttrice del National Institute of Health Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development (NICHD), in un comunicato stampa. "I cambiamenti successivi alla vaccinazione sembrano essere piccoli, all'interno del normale intervallo di variazione e temporanei".

Ricevi la newsletter settimanale della CNN Health

Iscriviti qui per ricevere ogni martedìThe Results Are In con il Dr. Sanjay Gupta dal team della CNN Health.

La ricerca presenta alcune limitazioni, affermano gli autori, tra cui il fatto che non hanno partecipato persone che utilizzavano anticoncezionali ormonali, che i ricercatori erano limitati nel numero di cicli post vaccino e che non hanno potuto tenere conto degli effetti di potenziali infezioni nelle partecipanti.

I risultati sono in linea con uno studio precedente pubblicato dallo stesso gruppo di ricercatori che si è concentrato sulle donne negli Stati Uniti.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com