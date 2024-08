- Uno studente diffonde moneta falsa tra i suoi coetanei.

In una scuola di Kirchberg, che rientra nella distrettuale di Zwickau, circolano voci su uno studente che distribuisce denaro falso tra i compagni. Questo presunto atto è arrivato fino a una pizzeria locale a Werdau, come hanno riferito le autorità, con un 14enne che ha utilizzato un biglietto falso per il pagamento.

Sembra che lo studente dietro la distribuzione di denaro falso potrebbe evitare qualsiasi punizione. Il motivo è che possedere contante falso non è considerato un reato. Un insegnante preoccupato si è fatto avanti, portando la polizia a sequestrare circa 1.400 euro in biglietti falsi.

La polizia lancia un avvertimento riguardo al cosiddetto 'divertimento' o 'scherzo' del denaro falso. Questi biglietti falsi, che a volte possono essere facilmente trovati online, vengono spesso ottenuti senza cattive intenzioni; vengono utilizzati per divertimento o per fare colpo nei video sui social media. Tuttavia, utilizzarli per vere transazioni è illegale.

