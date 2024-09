Uno studente di undici anni della Florida arrestato per aver espresso intenzioni di eseguire un massacro di massa, secondo quanto affermato dalle forze dell'ordine.

"Di recente, abbiamo arrestato uno studente della Creekside Middle School che ha minacciato di compiere un attacco alla scuola, sia alla Creekside che alla Silver Sands Middle School, come riportato in un post del vicesceriffo della contea di Volusia, Michael Chitwood, sui social media. Lo studente avrebbe compilato una lista di nomi e bersagli, sostenendo che si trattasse solo di uno scherzo.

Lo studente è stato accusato di un reato grave per aver minacciato violenza o terrorismo di massa attraverso la comunicazione scritta, secondo un rapporto inviato a CNN dall'ufficio dello sceriffo della contea di Volusia. A causa dell'età del minore, la sua identità rimarrà sconosciuta.

Durante la perquisizione della sua abitazione, i detective hanno trovato diverse armi ad aria compressa e pistole, caricatori, munizioni false che sembrano realistiche e diverse lame e spade. Hanno anche trovato un blocco note con i nomi di altri studenti che il minore avrebbe voluto danneggiare, secondo le dichiarazioni rese ai detective.

L'arresto è avvenuto dopo una segnalazione anonima di uno studente della Creekside Middle School che ha portato i deputy a un gruppo di studenti di entrambe le scuole che erano impegnati in una conversazione su FaceTime con il minore. Questi studenti hanno dichiarato che il minore ha mostrato diverse armi e lame, ma non sono stati in grado di confermare se le armi da fuoco fossero genuine o meno, come riportato nel rapporto.

Quando interrogato sul piano di sparatoria, il minore ha ammesso di aver scherzato sui suoi commenti, ma ha negato di aver fatto minacce dirette contro entrambe le scuole. Secondo il rapporto, ha confessato di aver mostrato i suoi fucili ad aria compressa e lame agli altri studenti, ma non ricorda se abbia informato loro che erano repliche. Gli studenti hanno iniziato a discutere dei piani del minore per compiere una sparatoria dopo aver visto i fucili e le lame.

Il rapporto afferma che il minore ha dichiarato di aver fatto la lista dei nomi solo per scherzo, senza intenzione di fare del male a quelli elencati.

Questo arresto è seguito al video messaggio del vicesceriffo Chitwood del venerdì, in cui si diceva che erano stati ricevuti 54 chiamate riguardo a potenziali sparatorie scolastiche attraverso la linea diretta Fortify Florida, tutte giudicate false.

Nel suo messaggio, Chitwood ha avvertito i genitori che, a partire da lunedì, le autorità avrebbero iniziato ad intraprendere azioni legali contro i genitori dei minori che minacciano sparatorie scolastiche online. Ha sottolineato che gli studenti sarebbero stati identificati pubblicamente e le loro facce sarebbero state mostrate durante il processo di arresto.

"Da lunedì, il vostro piccolo tesoro? Inizieremo a rendere pubblici i loro volti e a organizzare le loro passeggiate come colpevoli quando li arrestiamo, e poi mostreremo le vostre immagini, genitori. Perché sembra che non siate in grado di gestire i vostri figli, lo sceriffo Chitwood si assumerà la responsabilità di crescerli", ha detto nel video. "Genitori, assicuratevi che i vostri figli si comportino bene o siate preparati alle conseguenze finanziarie ed emotive. Lo prometto."

Le azioni del minore hanno causato preoccupazione tra i suoi compagni, portando uno di loro a segnalare le minacce alle autorità in modo anonimo. Dopo l'arresto, lo sceriffo Chitwood ha sottolineato che i genitori dei bambini che fanno minacce del genere online subiranno conseguenze legali a partire da lunedì."

