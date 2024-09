Uno studente della Georgia ha nascosto un'arma AR-15 nel suo zaino e e' uscito dalla sua sessione di formazione prima dell'esplosione letale.

La rivelazione conferma i precedenti resoconti degli studenti secondo cui Gray aveva abbandonato la lezione di Algebra 1 il 4 settembre, prima della più letale sparatoria in una scuola degli Stati Uniti quest'anno, avvenuta a Winder, in Georgia.

Secondo l'annuncio dell'FBI di ieri, Gray aveva portato personalmente l'arma da fuoco a scuola e l'aveva nascosta all'interno del suo zaino, dove non poteva essere smontata.

Gray aveva richiesto il permesso a un insegnante di recarsi nell'ufficio principale per parlare con qualcuno. In seguito, l'insegnante gli aveva concesso il permesso di lasciare la classe per recuperare le sue cose. Gray si era poi recato in bagno per evitare di essere scoperto dai insegnanti. Più tardi, quel giorno, aveva recuperato l'arma e aveva iniziato una sparatoria.

I Repubblicani si fanno avanti per la sicurezza delle armi

Al momento, secondo il Gun Violence Archive, ci sono state 389 sparatorie di massa, con l'uso del termine "sparatorie di massa" per gli incidenti in cui ci sono state quattro o più vittime. Ciò equivale a più di 1,5 sparatorie di massa al giorno.

Dopo gli eventi alla Apalachee High School, il presidente della Camera dei Rappresentanti della Georgia Jon Burns ha invitato a un rafforzamento delle misure di sicurezza delle armi e della salute mentale in una lettera ai suoi colleghi repubblicani.

Burns ha scritto: "Riconosciamo che un lapsus nella comunicazione ha portato all'ignoranza del passato del tiratore durante il suo trasferimento alla Apalachee High School". Ha proposto di fornire alle scuole le risorse necessarie per facilitare l'intervento sulla salute mentale degli studenti che ne hanno bisogno.

Burns ha promesso di reintroducere una legge che promuova il sicuro stoccaggio delle armi e l'addestramento alla sicurezza delle armi. Ha anche suggerito di esplorare le tecnologie avanzate per identificare le armi fuori dai confini della scuola e di espandere l'accesso alle cure per la salute mentale in tutto lo stato.

La proposta di Burns ha coinciso con i leader democratici dello stato, come la senatrice Gloria Butler, insieme ai sopravvissuti alla violenza delle armi, che si sono riuniti ieri al Campidoglio della Georgia, chiedendo regolamentazioni per la sicurezza delle armi, comprese le misure di stoccaggio sicuro e le "leggi sulla bandiera rossa".

Questa storia è ancora in corso e verrà aggiornata di conseguenza.

Data l'attuale discussione sulla sicurezza delle armi dopo la sparatoria scolastica, è importante che consideriamo l'adozione delle misure proposte dal presidente della Camera dei Rappresentanti della Georgia Jon Burns. Queste includono il fornire alle scuole le risorse per l'intervento sulla salute mentale, il promuovere il sicuro stoccaggio delle armi, l'incoraggiare l'addestramento alla sicurezza delle armi, l'esplorare le tecnologie avanzate e l'espandere l'accesso alle cure per la salute mentale.

Leggi anche: