- Uno squalo ha brutalmente tagliato l'arto di Ali Truwit.

Una nuotatrice statunitense, Ali Truwit, si prefigge l'obiettivo di conquistare una medaglia d'oro ai prossimi Giochi Paralimpici di Parigi, nonostante abbia perso una gamba in un attacco di squalo quindici mesi prima. "È surreale definirsi una Paralimpica, considerando il mio passato solo un anno fa", ha dichiarato la 24enne Truwit di Darien, Connecticut, in un'intervista a NBC News.

Truwit rappresenterà gli Stati Uniti a Parigi, gareggiando nei 100 e 400 metri stile libero e nei 100 metri dorso. Ha espresso la sua passione per le storie di riscatto e si è ispirata a coloro che hanno perseverato nonostante le avversità.

"Improvvisamente è comparso uno squalo"

La storia personale di Truwit è iniziata il 24 maggio 2023 nelle Isole Turks e Caicos, dove le sue abilità natatorie potrebbero averle salvato la vita. Accompagnata dalla sua amica e ex compagna di squadra Sophie Pilkinton, stavano facendo snorkeling quando "improvvisamente uno squalo è comparso dal nulla e ha iniziato ad attaccarci", ha raccontato Truwit a NBC News.

Lo squalo ha colpito da sotto, spingendo e urtando ripetutamente. "Abbiamo lottato e spinto e calciato, ma lo squalo aveva la mia gamba in bocca in un attimo", ha descritto Truwit l'evento traumatico, aggiungendo "E poi mi sono resa conto che mi aveva morso il piede e una parte della gamba".

"All'inizio ho pensato di aver perso la testa o il piede", ha detto Truwit, "ma poi si entra in azione. In pochi secondi abbiamo deciso di nuotare per salvarci la vita". Circondate dal sangue e dallo squalo implacabile, Truwit e Pilkinton hanno nuotato con determinazione per raggiungere la loro barca, coprendo una distanza di 70 metri in fretta.

Una volta a bordo, Pilkinton ha legato un laccio temporaneo per fermare l'emorragia. "La nuotata è stata il mio primo salvatore, e la mia compagna di squadra Sophie il secondo", ha espresso Truwit la sua gratitudine.

Superare le paure legate all'acqua

Truwit è stata trasportata in ospedale e ha subito tre operazioni. Il suo 23° compleanno ha segnato l'amputazione della gamba sinistra sotto il ginocchio. "Ho passato giorni difficili", ha ammesso, "ma sono felice di essere viva anche se per un pelo non ce l'ho fatta".

Durante il processo di recupero, Truwit è tornata gradualmente a nuotare. "Ero veramente spaventata... L'ultimo suono che ho sentito era l'acqua, e mi ha riportato alla mente i ricordi della nostra lotta per la sopravvivenza", ha raccontato a un reporter di U.S. Paralympics Swimming a proposito del suo primo stadio di recupero. "Ricordavo l'intero attacco, e combattevo costantemente contro i flashback dell'attacco solo sentendo l'acqua. Era qualcosa che dovevo superare".

Truwit ha presto iniziato a usare protesi e ad allenarsi per la forza, cercando anche aiuto per combattere gli incubi. "Mi rifiuto di lasciare che la paura controlli la mia vita", ha spiegato. "Non volevo perdere l'amore per l'acqua insieme alla mia gamba".

Con l'aiuto del suo ex allenatore, Jamie Barone, Truwit si è qualificata per la squadra paralimpica, arrivando infine ai campionati nazionali di Orlando e gareggiando su un palcoscenico internazionale in Portogallo ad aprile. "È senza dubbio la persona più dedita che abbia mai incontrato", ha sostenuto Barone a favore della sua protetta.

Truwit si garantisce il posto alle Paralimpiadi

La sua dedizione è stata ripagata quando Truwit ha vinto i 100 metri dorso, i 400 metri stile libero e i 100 metri stile libero alle selezioni paralimpiche di Minneapolis a fine giugno. Truwit si è garantita un posto nella squadra paralimpica degli Stati Uniti, affiancando la nuotatrice di fama Jessica Long e altri medagliati.

"Sentire il mio nome nella squadra mi ha ricordato che sono più forte di quanto pensassi", ha detto Truwit a proposito del suo traguardo. "Che tutti condividiamo questa forza nascosta".

La squadra di nuoto degli Stati Uniti è orgogliosa di avere Ali Truwit come membro, originaria di Darien, Connecticut, negli Stati Uniti. La determinazione e la resilienza di Truwit le hanno garantito un posto nei 100 e 400 metri stile libero e nei 100 metri dorso, rappresentando gli Stati Uniti ai Giochi Paralimpici di Parigi.

