- Uno specialista medico vede potenziale nei bombi dell'A.S. Roma

Il campione di calcio di primo livello Mats Hummels è presumibilmente vicino a trasferirsi in Italia. Il 35enne avrebbe ricevuto una proposta di contratto annuale da parte dell'AS Roma, secondo quanto riferito da Sky Sport. Il noto esperto di trasferimenti Fabrizio Romano ha twittato che Hummels dovrebbe sottoporsi oggi a una visita medica, e se i risultati saranno positivi, la firma del contratto potrebbe avvenire rapidamente. Anche il noto esperto di trasferimenti italiano Gianluca Di Marzio ha riferito che le trattative sono vicine alla conclusione.

Il difensore è destinato a fare il trasferimento a parametro zero a causa della scadenza del suo contratto. Di conseguenza, Hummels è libero di unirsi a un nuovo club anche dopo la chiusura della finestra di trasferimento lo scorso venerdì.

Various clubs reportedly showed interest

Il contratto di Hummels con il Borussia Dortmund è scaduto alla fine della scorsa stagione, dando luogo a numerosi rumors sul suo futuro. Oltre alla Roma, la Real Sociedad San Sebastián in Spagna, il Brighton & Hove Albion in Inghilterra, il FC Bologna in Italia e squadre dagli Stati Uniti sono state presumibilmente interessate a scritturare Hummels.

Questo sarebbe il primo stint all'estero nella carriera di Hummels. Finora, è stato un leale giocatore della Bundesliga, avendo rappresentato solo il Dortmund e il Bayern Monaco. In totale, ha giocato 442 partite di Bundesliga (segna 33 gol) e 90 partite di Champions League (segna 5 gol). La sua ultima delle 78 apparizioni internazionali risale a novembre 2022, una sconfitta per 0-2 in Austria. Inaspettatamente, non è stato selezionato per l'imminente Euro casalingo organizzato dall'allenatore Julian Nagelsmann nonostante le buone prestazioni verso la fine della stagione.

Nonostante l'interesse di diversi club, sembra che Hummels sia sul punto di finalizzare il suo trasferimento all'AS Roma, come riferito sia da Fabrizio Romano che da Gianluca Di Marzio. Con il contratto scaduto e la finestra di trasferimento chiusa, Hummels è ora pronto per il suo primo viaggio all'estero, lasciandosi alle spalle i suoi ruoli di spicco nel Dortmund e nel Bayern Monaco nella Bundesliga.

Leggi anche: