"Uno sfinimento con la situazione": il portiere mondiale Alisson critica gli amministratori del calcio

La sera, la Champions League si appresta ad aprire un nuovo capitolo: nuova struttura, più partite. Tuttavia, i calciatori di élite non sono entusiasti di questi cambiamenti. Il portiere di prim'ordine Alisson Becker del potente FC Liverpool ha espresso le sue preoccupazioni riguardo all'aumento del carico di lavoro nel calcio di alto livello. "Forse le nostre opinioni non vengono considerate, ma tutti sanno come la pensiamo riguardo alle partite in più: tutti sono stanchi", ha dichiarato il portiere brasiliano prima dell'esordio della Champions League di Liverpool contro i vicecampioni d'Italia AC Milan martedì (21:00/DAZN e aggiornamenti in diretta su ntv.de).

I professionisti del calcio, secondo il 31enne, "non sono stupidi". Prima dell'avvio della riformata Champions League con un surplus di partite, ha detto: "Capiamo che la gente vuole più partite, ma sarebbe giusto se tutti quelli coinvolti (...) e quelli responsabili della programmazione si mettessero a discutere con tutti gli interessati, inclusi i giocatori". I giocatori esausti, ha sottolineato, "non riescono a mantenere il livello alto". Il miglior portiere del mondo del 2019 ha inoltre lamentato: "Al momento, non sembra che ci stiamo avvicinando a una soluzione, nell'interesse del calcio e dei suoi giocatori".

Anche subito dopo l'annuncio dei cambiamenti nel 2021, quando l'idea della Super League da parte di 12 club europei di primo piano è stata abbandonata con grande clamore, ci sono state aspre critiche ai nuovi piani: "Con tutto il casino della Super League... possiamo anche discutere del nuovo formato della Champions League? Più partite, sempre più partite, non pensano più a noi giocatori?", ha scritto Ilkay Guendogan su Twitter già ad aprile 2021. "Il nuovo formato della Champions League è il male minore rispetto alla Super League".

La UEFA aggiunge 64 partite in più alle 125 partite della Champions League per stagione. Di conseguenza, il calendario della Bundesliga tedesca (DFL) mostra solo settimane inglesi fino a Natale, e durante l'estate debutterà il maxi Mondiale per club negli Stati Uniti. Parteciperanno 32 squadre, con 63 partite previste dal 15 giugno al 13 luglio.

