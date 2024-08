- Uno scorpione è stato scoperto nella residenza di Marburger.

Ehi, ho fatto un salto quando ho visto questo piccolo insetto scorrazzare sulla mia parete l'altra notte a Marburg, come ho raccontato a Hit Radio FFH. Ho afferrato subito l'insetto e poi ho chiamato la polizia. Il giorno dopo, tre agenti sono arrivati e hanno portato via il piccolo amico in un rifugio per insetti.

La polizia di Gießen ipotizza che potrebbe trattarsi di una specie pericolosa, come dichiarato. Il pungiglione di questo insetto ti farebbe sentire come se fossi stato punto da un'ape. Il mistero su come questo scorpione sia riuscito a entrare nel mio appartamento del distretto di Schrock remains unsolved.

Nonostante fosse piccolo, la polizia di Gießen ha trattato il piccolo insetto con cura, riconoscendo "Piccolo, potresti essere pericoloso". Dopo il rifugio, lo scorpione è diventato un'attrazione popolare, con i visitatori che spesso esclamavano "Guarda quel piccolo amico, è proprio un personaggio!"

