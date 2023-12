Uno sconosciuto sbuca dall'oscurità di un'isola scozzese. Sapeva di dover stare con lui

Una figura solitaria si stagliava tra gli edifici in pietra vecchi di 3.000 anni, cullando una tazza di tè nella luce calante.

Rachael si era laureata in storia poco più che ventenne. Da bambina, cresciuta vicino alla città scozzese di Glasgow, la sua immaginazione era stata catturata dalle lezioni di storia sui siti archeologici neolitici delle Orcadi. Lavorare come guida turistica a Skara Brae era un sogno che si realizzava.

In piena estate, Rachael accompagnava le file di turisti in giro per il sito patrimonio mondiale dell'UNESCO. Ma quel giorno, nel marzo 2013, non c'erano visitatori. Al contrario, Rachael stava guardando la vasta distesa di oceano blu, godendosi la calma.

"Ricordo di aver guardato il cielo, attraverso il mare e le scogliere, e che stava diventando di un bel colore lilla, una specie di crepuscolo, come se il giorno stesse per finire", racconta oggi Rachael alla CNN Travel.

Le sue fantasticherie sono state interrotte dal ronzio della radio che teneva in tasca.

"Il mio manager mi ha detto via radio che stava arrivando un visitatore, di stare in guardia e di mettere giù la tazza di tè".

Rachael acconsentì e si diresse verso l'ingresso di Skara Brae. Scrutando il sentiero, notò una figura solitaria che si dirigeva verso di lei.

Avvicinandosi, vide che si trattava di un uomo, vestito di nero e con un cappello da cui spuntava una piuma. Rachael si è subito incuriosita.

"È stata una specie di sensazione magica di vedere qualcuno in lontananza e di avere quella sensazione di familiarità, ma anche di magia e di curiosità".

L'uomo misterioso con il cappello era Anthony, uno studente americano dell'Università del Wisconsin che studiava all'estero a Edimburgo. Come Rachael, Anthony era affascinato dalla storia.

"Avevo programmato un viaggio alle Orcadi per vedere i cerchi di pietre, le tombe neolitiche e soprattutto il villaggio di Skara Brae", racconta Anthony alla CNN Travel.

Anthony aveva viaggiato con un amico da Edimburgo, prendendo il traghetto da Aberdeen. Quando i due sono arrivati alle Orcadi, erano entrambi stanchi. Anthony voleva dare un'occhiata ai siti il prima possibile, ma l'amico di Anthony ha rinunciato.

Anthony sperava che, recandosi a Skara Brae nelle prime ore della sera, sarebbe riuscito ad avvicinarsi agli edifici preistorici, anziché osservarli da lontano, come di solito si consiglia.

Quando mi sono avvicinato, il mio primo pensiero quando l'ho vista è stato: "Accidenti, non funzionerà. Ci sarà qualcuno qui. Non posso entrare di nascosto", racconta Anthony.

Ma quando Anthony e Rachael, che hanno chiesto di non includere i loro cognomi in questa storia per motivi personali, si sono presentati, i suoi dubbi sono rapidamente svaniti.

"Tutto è cambiato. Rachael aveva questo modo di dare vita al sito, facendo sentire il luogo umano e reale rispetto al mucchio di pietre fatiscenti che avevamo davanti", dice Anthony.

Rachael, entusiasta di parlare con una persona appassionata di storia come lei, si è offerta di accompagnare lo straniero americano in una visita guidata informale del villaggio preistorico.

Girovagando tra gli edifici in pietra, i due hanno parlato della storia di Skara Brae. Anthony dice di essere rimasto "incantato" dal modo in cui Rachael ha fatto rivivere il sito.

"Non si tratta di pietre, ma di persone e di storie", dice.

"Inutile dire che abbiamo perso completamente la cognizione del tempo e mi sono innamorato".

"Credo che in quel momento ci siamo accorti che c'era una sorta di connessione tra noi", dice Rachael, che aggiunge di aver sentito a malapena il ronzio della sua radio. Stava calando la notte e il suo manager le stava chiedendo via radio di tornare perché il sito stava chiudendo.

Dovevo stare con lui

Più tardi, quella sera, Anthony e il suo amico stavano gironzolando in un negozio di alimentari locale. Si voltò verso una delle corsie e, con sua grande sorpresa, c'era Rachael, a braccetto con un altro uomo. Era ovvio che si trattava del suo ragazzo.

"Ero piuttosto sconcertato", racconta Anthony. "Non che fosse importante. Inoltre, mi trovavo alle Orcadi solo per il fine settimana. Realisticamente, cosa avrei fatto? Iniziare una relazione a distanza con una guida turistica delle Orcadi?".

Anche Rachael ricorda questo momento. Non era sorpresa di incontrare di nuovo Anthony - vivere su una piccola isola rende questo tipo di momenti comuni - ma era sorpresa dalla sua reazione a questo momento di serendipità.

"Ho salutato brevemente Anthony e il suo amico. Poi ricordo di essere salita sull'auto del mio ragazzo e di aver guidato fino al mio appartamento sull'isola. E ricordo chiaramente di aver guardato fuori dal finestrino e di aver visto Anthony che passava con lo zaino in spalla".

I loro occhi si incontrarono e Rachael colse la delusione sul volto di Anthony.

"In cuor mio sapevo che avrei dovuto stare con lui, non avrei dovuto stare con quell'altro ragazzo, avrei dovuto stare con lui", dice oggi Rachael.

Tuttavia, all'epoca aveva cancellato quel pensiero dalla sua mente: sapeva che Anthony sarebbe presto tornato a Edimburgo e poi in Wisconsin. Probabilmente non lo avrebbe più rivisto.

Con il passare del tempo si è rassegnata a questo fatto, anche se le piaceva ricordare la loro passeggiata intorno a Skara Brae al tramonto.

"Ho sempre avuto una selezione di visitatori che ricordavo, perché avevo un legame unico con loro - o qualcosa che avevano detto, o il modo in cui interagivano con il villaggio mi aveva colpito, o semplicemente il tipo di persona che erano. Quindi credo di aver inserito Anthony in quella fascia di visitatori più interessanti di Skara Brae".

Anthony, tornato a Edimburgo e poi in Wisconsin, si è ritrovato a rivedere nella sua testa le conversazioni con Rachael. Il loro incontro ha avuto un impatto importante sul suo lavoro.

"Grazie a una certa guida turistica, il mio obiettivo di ricerca si era ristretto dalla Britannia neolitica alle Orcadi neolitiche", racconta.

Anthony ha anche consegnato Rachael al passato.

"Era una storia di viaggio - e una delle migliori che avevo - ma era solo questo".

Una seconda possibilità

Un anno e mezzo dopo, nell'autunno del 2014, Anthony ebbe l'opportunità di tornare alle Orcadi per continuare la sua ricerca. Questa volta ha visitato tutte le tombe neolitiche dell'isola, tracciando gli allineamenti solari con l'aiuto di una mappa dettagliata dell'Ordnance Survey del Regno Unito.

"Ho trascorso un mese e mezzo in giro per l'arcipelago in bicicletta con una bussola e una mappa OS", ricorda.

Nel frattempo, Rachael era passata dal lavoro a Skara Brae a un altro sito archeologico delle Orcadi, Maeshowe, un sito di sepoltura a camera.

Si era separata dal fidanzato con cui stava l'anno prima e si godeva le giornate in giro con gli amici, godendosi la bellezza dell'isola.

Rachael apprezzava anche il tempo dedicato a se stessa, compresi i giovedì mattina che trascorreva sfogliando il giornale locale delle Orcadi, l'Orcadian.

Un giovedì Rachael si sedette sul suo divano a sfogliare il giornale. Il giornale era pieno delle solite storie locali, ma un articolo in particolare attirò la sua attenzione. Era la storia di un turista americano che aveva scoperto un messaggio in una bottiglia. C'era una foto di lui, con un berretto con una piuma, che teneva in mano la bottiglia e sorrideva.

Rachael non poteva crederci. Era proprio lui. In effetti, doveva essere lui, l'uomo di Skara Brae.

Nel frattempo, Anthony aveva terminato la sua avventura in bicicletta in solitaria e aveva raggiunto il suo consulente universitario, che era in visita alle Orcadi per qualche settimana per controllare il suo studente.

Il professore di Anthony voleva visitare Maeshowe, così il giorno successivo alla pubblicazione dell'articolo di giornale, i due si diressero involontariamente verso il luogo di lavoro di Rachael.

"Non dimenticherò mai di essere entrato nel centro visitatori e di averla vista lì", racconta Anthony. "È una cosa stranissima, ma ricordavo la sua voce più di ogni altra cosa".

"Poi, in pratica, ho dato di matto, perché... 'Come fai a essere qui?' Era troppo".

Anche Rachael ha riconosciuto Anthony.

"Il centro visitatori era un vecchio mulino, lui è corso su per le scale di legno ed è entrato di corsa, ha aperto la sua giacca di pelle e ha tirato fuori tonnellate di opuscoli, biglietti e passaporti e tutto il resto, e li ha buttati sulla scrivania", ricorda.

"Mi disse che voleva prenotare un tour e io gli chiesi il suo nome. Poi mi ha detto il suo nome e sono riuscita a pensare: "È lo stesso nome del giornale. Quindi deve essere lui".

Passarono alcuni minuti e Rachael iniziò a passare i biglietti in cassa. Poi alzò di nuovo lo sguardo verso Anthony e decise di dire qualcosa.

"Credo di ricordarmi di te da prima", disse. "A Skara Brae".

Anthony provò una scarica di emozioni: sollievo, sorpresa ed eccitazione.

"È stato un momento fantastico", dice ora.

Il legame che Anthony e Rachael avevano avuto un anno e mezzo prima era ancora presente, ed entrambi lo sentivano. Anche i colleghi di Rachael hanno percepito questa chimica. Quel giorno Rachael non avrebbe dovuto fare visite guidate, ma i suoi amici di lavoro hanno cambiato il programma per fare in modo che fosse Rachael a mostrare ad Anthony e al suo professore Maeshowe.

"Abbiamo finito per fare il tour insieme, perché Anthony conosce molto bene le Orcadi neolitiche", racconta Rachael.

Hanno lavorato come una squadra, parlando della storia del sito e stimolandosi a vicenda.

"I miei colleghi di lavoro stavano già chiamando Anthony il mio nuovo fidanzato", racconta Rachael ridendo. "Facevano gli stupidi e dicevano: "Chi è questo ragazzo che ti segue come un cagnolino?"".

Dopo il tour, Rachael ha chiesto ad Anthony il suo numero: rivederlo era una tale coincidenza che non voleva lasciarsi sfuggire l'occasione.

Anthony era entusiasta, ma non era nemmeno sicuro se Rachael gli stesse chiedendo di uscire come collega storico, come amico o qualcosa di più.

Più tardi, quella settimana, i due si incontrarono per pranzare in un caffè locale e poi per fare una passeggiata su una delle spiagge battute dal vento delle Orcadi.

"La scintilla del legame era lì", dice Anthony. "Non abbiamo smesso di parlare per circa due ore e mezza".

Qualche giorno dopo sono andati a vedere un film insieme, in un cinema allestito in una sala della chiesa nella città portuale delle Orcadi, Stromness.

"Eravamo vicini come non si può essere seduti, ma senza riconoscerlo", racconta Anthony.

In seguito, ha affrontato l'argomento.

"Sto trovando difficile essere solo amici", ha detto.

"È stato molto carino", dice ora Rachael.

Dopo di che, sono diventati una coppia.

"Non abbiamo mai avuto un appuntamento casuale del tipo: "Oh, vedremo come va". È sempre stato così: 'Siamo noi, stiamo insieme, cercheremo di trovare un modo per far funzionare le cose'", dice Anthony.

La storia d'amore transatlantica

Ripensandoci, Anthony e Rachael dicono di non aver capito cosa avrebbe significato intraprendere una relazione con qualcuno che viveva a un oceano di distanza.

Per uno di loro, viaggiare tra le Orcadi e il Wisconsin non era un'impresa da poco.

"Il primo viaggio che ho fatto in America. Credo di aver dovuto viaggiare dalle Orcadi a Glasgow e poi da Glasgow ad Amsterdam, e poi da Amsterdam a Detroit, e poi da Detroit a Milwaukee. E poi da Milwaukee a dove vive la mamma di Anthony", racconta Rachael. "Potete immaginare come ero quando finalmente sono arrivata".

Nei due anni successivi, i due si sono incontrati in luoghi come la Scozia, gli Stati Uniti, il Canada e i Paesi Bassi, ogni sei mesi circa.

"Credo che la mia famiglia fosse piuttosto preoccupata che fossi confusa, che mi stessi illudendo su questa cosa piuttosto stravagante che probabilmente non avrebbe funzionato", racconta Rachael.

"Mia madre è stata 'Team Rachael' fin dal primo giorno", dice Anthony. "I miei amici erano estremamente scettici. Tutti, fino all'ultimo, erano scettici sul fatto che potesse funzionare".

Ma nonostante la sfida della distanza, Rachael e Anthony si sono impegnati a far funzionare le cose. A pochi mesi dall'inizio della loro relazione a distanza, Anthony le chiese di sposarlo.

Sperava di chiedere a Rachael di sposarlo mentre visitava alcune cascate del Wisconsin. Ma mentre Rachael era abituata al clima selvaggio delle Orcadi, l'inverno del Wisconsin era di un altro livello. Non aveva i vestiti adatti per un'escursione in mezzo alla neve.

Così lui le ha chiesto di sposarlo nella sua camera da letto.

"Si è inginocchiato vicino al letto e mi ha detto: "Ti amo, Rachael, vuoi sposarmi?", racconta Rachael.

"E naturalmente ho detto subito di sì. È stato davvero magico e meraviglioso. E sì, leggermente surreale".

Sono seguite altre distanze prima che i due si sposassero nel maggio 2016 con una cerimonia intima presso le pietre erette preistoriche di Stenness, nelle Orcadi, dove tutto è cominciato.

"Era molto freddo e ventoso ma, riflettendoci, è come se lo spirito delle Orcadi fosse lì con noi in quel momento", racconta Rachael.

C'era una piccola folla di amici e parenti, compresa la famiglia di Rachael, ma Anthony aveva detto ai suoi cari di non fare il viaggio. Se ne è poi pentito, ma due dei suoi migliori amici gli hanno fatto una sorpresa il giorno stesso, arrivando in aereo dal Nord America.

Rachael e Anthony si sono sposati con una cerimonia pagana di handfasting, una tradizione celtica in cui le mani della coppia vengono legate insieme per simboleggiare la loro unione.

I partecipanti si sono disposti in cerchio, con Rachael e Anthony al centro. La coppia ha tenuto in mano un sacchetto di velluto, offrendolo a ogni invitato al matrimonio, che ha preso in mano un voto scritto a mano e lo ha letto a Rachael e Anthony.

"Tutti i partecipanti alla cerimonia avevano un ruolo da svolgere", dice Anthony. "Ma è stato anche bello poter scrivere noi stessi l'intera cerimonia".

Dopo c'è stato un pranzo con discorsi e la coppia ha incluso alcune tradizioni americane, come quella di darsi la torta a vicenda, tra le influenze celtiche.

Il matrimonio non ha risolto subito il problema della distanza di Anthony e Rachael: dopo la luna di miele sull'isola di Skye in Scozia, hanno dovuto separarsi di nuovo per risolvere il problema dei visti.

Alla fine Rachael si è trasferita nel Wisconsin con Anthony e la coppia ha vissuto negli Stati Uniti per alcuni anni, prima di tornare in Scozia all'inizio del 2020.

Il cerchio si chiude

Oggi Anthony e Rachael vivono felicemente a Edimburgo, in un cottage nel Dalkeith Country Park, una tenuta e un parco storico che, per coincidenza, è il luogo in cui Anthony si trovava come studente in scambio nel 2013.

"A volte la vita si chiude a cerchio", dice Anthony.

Anthony e Rachael lavorano entrambi per una compagnia di assicurazioni, ma restano appassionati di storia e archeologia. Nel tempo libero, amano esplorare insieme la ricchezza dei siti storici scozzesi, mentre Rachael fa la volontaria in un museo di Edimburgo e Anthony twitta sull'archeologia sul suo account Twitter @RileyFlintSpark.

Nove anni dopo il loro primo incontro, la coppia trova interessante riflettere su come due incontri nelle Orcadi e un messaggio in una bottiglia li abbiano fatti incontrare.

"Non credo necessariamente nel destino", dice Anthony, "credo che questo sia qualcosa che la gente mi ha detto, in continuazione: 'Oh, è il destino'. E la realtà è che c'è stato molto lavoro".

"È stato un lavoro impegnativo", concorda Rachael. "Ma credo che alcune cose siano state piuttosto magiche. Alcune connessioni credo che sarebbero state difficili da realizzare solo per caso".

È piuttosto emozionante riflettere su tutte le cose che abbiamo passato. Ovviamente ci sono stati momenti molto belli e altri impegnativi, come capita a tutti. Credo che dimostri che la magia è reale per me".

