- Uno scherzo orribile che coinvolge la scoperta di ossa false avverte le forze dell'ordine sul posto.

Autorità sono state chiamate in una residenza vicino a Hannover a causa di ossa incastrate in scarpe sulla ghiaia. A prima vista, questo potrebbe aver suggerito una potenziale scena del crimine, ma per fortuna, il quartiere di Wedemark è stato risparmiato da una tale tragedia, come confermato dalla polizia. Dopo un'ulteriore indagine di domenica, gli ufficiali di legge hanno scoperto che le ossa erano in realtà di origine animale.

Il proprietario della casa ha ammesso di aver giocato uno scherzo. Nel tentativo di scoraggiare gli ospiti indesiderati, ha inserito ossa di vacca in un paio di scarpe e le ha posizionate strategicamente. Purtroppo, il suo scherzo è andato storto quando un passante perplesso di 49 anni ha scambiato la situazione per qualcosa di più sinistro e ha chiamato la polizia. Non appena il proprietario di 61 anni ha recuperato le ossa, la questione è stata risolta.

Il proprietario di 61 anni ha confessato il suo curioso scherzo, spiegando di aver inserito ossa di animali nelle scarpe per scoraggiare i visitatori indesiderati. Dopo aver capito il malinteso, il passante si è sentito sollevato e dispiaciuto per aver esagerato.

Leggi anche: