- Uno scandalo di "sesso come regalo di compleanno" sta facendo precipitare il campo nel caos

In questa clinica medica, non vogliono assumersi la responsabilità dei fascicoli del paziente. Paranoia. Allucinazioni. Rimorso. Turbolenza ormonale. Sintomi di astinenza. Scatti emotivi. Controllo della mente. Problemi gastrointestinali. Coloro che pensavano che epurare le file avrebbe chiuso alcune falle, si sono ritrovati proprio in mezzo a loro. particularly troubling: Non solo sono apparse le crepe previste nella sottile facciata del comportamento civile, ma è andata in frantumi dove i cuori erano stati tracciati sulla sabbia solo pochi istanti prima. Tra Eric e Gigi, ad esempio, che hanno quasi scambiato la saliva di recente: Bromance – Non-romance, o come dice l'album musicale: Chance e occhiali – quanto facilmente si spezza.

Come è arrivato a questo? Durante la grande valutazione intermedia, il team è stato presentato con le questioni decisive: Chi ha il potenziale più leggendario e chi ha già adempiuto al suo scopo? Per gli stagisti in termini semplici: Chi è figo? E chi non lo è? Questo ha portato inizialmente a qualche risultato previsto: Guilia è giù di morale, Winfried ha manifestato la sua nostalgia di casa, e Thorsten è una specie di leggenda. Ma quando Eric ha improvvisamente etichettato Gigi come superato, l'armonia familiare è stata gravemente turbata. Dal "seguace" al "odiato" è stato il vocabolario del pagliaccio della giungla, che suonava molto come amore non corrisposto.

Pettegolezzi in ufficio, pacche sulle spalle, lezioni di vita: valutazione intermedia al centro di addestramento della giungla

"Mi uccideranno di notte", aveva fantasticato Eric Stehfest durante un episodio psicotico poco prima. Ora sembrava quasi che potesse accadere alla luce del giorno. Tanto più sorprendente che i legami spezzati, dopo aver superato insieme il test della giungla e aver guadagnato sei stelle a un'altezza notevole, si stavano già ricucendo. Magari ci sarà un abbraccio dopo?

Poco appariva altrove, specialmente quando si trattava di Guilia Siegel. Da un lato, la famosa disputa sulle abitudini igieniche degli stagisti ancora aleggiava. Dall'altro, Sarah Knappik era associata alla Stasi, dove Winfried avrebbe piuttosto mangiato il suo cibo. La fame rimane il filo conduttore dell'"alleanza malvagia". Questa volta, i fagioli erano sul menu. Avrebbero alterato il livello ormonale, notò Winfried. Sappiamo tutti quell'antico detto della cucina: Ogni piccolo fagiolo influisce su un piccolo ormone.

"Che il gioco abbia inizio", ha sussurrato alla fine Gigi, il festeggiato, nella telecamera. L'inglese rimane la terza lingua straniera al centro di addestramento, dopo il Tourette e il flatulenza. A proposito di compleanni: il rispettato stagista ha chiesto una scopata per il suo giorno speciale, almeno c'è stata una sigaretta ben avvolta dopo.

Altrimenti, le lezioni di vita erano servite con una grande cucchiaiata:

Chi la dà, deve anche saperla prendere.

Il bullismo ha molte facce.

Le sfide non sono i test, ma le persone.

I bei tempi sono finiti, ora arrivano solo tempi brutti.

Improvvisamente, gli stagisti hanno ricevuto di nuovo i loro oggetti di lusso. All'inizio sembrava un atto di misericordia di RTL, ma in realtà era un atto di ciò che chiameremo, per semplicità, gentilezza. Guilia aveva rinunciato alla sua nicotina in modo che gli stagisti sofferenti potessero piangere di nuovo nei cuscini fotografici. Eric Stehfest è sembrato per un momento la Madre Teresa, Guilia Siegel ha recitato di conseguenza. Non era un ricongiungimento, la tavola sembra divisa, anche se Elena Miras si è avvicinata emotivamente al leader del campo turbato e ha offerto un po' di conforto. "Non deve sentirsi male", il suo commento secco. "Comunque, se ne sta andando".

Tra circo psicotico e club sociale della Stasi

Nel frattempo, qualcun altro veniva eliminato, ovvero "il Friedrich" (anche le parole di Elena), perché, un'altra mossa a sorpresa della direzione del centro di addestramento, il gioco di revisione intermedia ha portato a un'altra eliminazione. Così, il Winfried leggermente stanco, il più anziano stagista della storia, "l'unico normale qui" (le sue parole), ha dovuto, no, ha dovuto piegare la sua bandiera e partire.

Il culmine di un viaggio selvaggio tra il circo psicotico e il club sociale della Stasi, un episodio meraviglioso della serie "Il sapere fa ridere?", uno degli immagini indimenticabili di questa stagione: Winfried e Kader accanto al falò notturno. Old Firehand e Nscho-tschi davanti alla telecamera a visione notturna, vorresti stamparlo su una maglietta, proprio come il mantra culinario di Knappik:

"Tutti hanno fatto qualcosa. Non è anche carino?"

Ha ragione.

Mentre gli stagisti continuavano il loro viaggio nel campo della giungla, le sfide non erano solo test fisici, ma anche i complessi rapporti tra i partecipanti. I bei tempi sembravano finiti, sostituiti da un senso di tempi brutti che si avvicinavano.

