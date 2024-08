- Uno morto dopo il crollo dell'hotel <unk> Altri feriti gravi

Dopo il crollo parziale di un hotel a Kröv sulla Mosella, è stata confermata una vittima. Otto persone sono ancora intrappolate nell'edificio, alcune con ferite gravi, come hanno riferito le autorità di polizia di Treviri al mattino. È stato stabilito il contatto con alcune di loro, secondo un comunicato congiunto dell'amministrazione del distretto di Bernkastel-Wittlich e della polizia. Sono in corso operazioni di soccorso per liberare le persone.

La causa dell'incidente non è stata ancora chiarita, né dalle autorità di polizia né dai vigili del fuoco. I residenti hanno chiamato il numero di emergenza tarda martedì sera, prima che "SWR" riferisse dell'incidente nel distretto di Bernkastel-Wittlich.

Rischio di crollo continuo – Case vicine a Kröv evacuate

Le operazioni di soccorso sono in corso per salvare le persone. "Molte persone sono state in grado di lasciare l'edificio in modo autonomo e sono assistite dai servizi di emergenza e dai consulenti della crisi", è stato riferito. Stanno ricevendo assistenza dai servizi di emergenza e dai consulenti della crisi.

Le immagini della scena mostrano parti dell'edificio a più piani in legno crollate. I detriti di cemento giacciono a terra, con diversi veicoli di emergenza schierati.

Secondo un "SWR" report, i vigili del fuoco non sono stati in grado di entrare nell'edificio a causa del rischio immediato di crollo. L'Agenzia federale di protezione civile ha installato punti di misurazione davanti all'hotel per monitorare eventuali movimenti dell'edificio o la possibilità di entrarvi. A causa della preoccupazione che ulteriori parti dell'hotel possano crollare e che gli edifici adiacenti possano essere danneggiati, le case vicine stanno siendo evacuate.

L'incapacità iniziale dei vigili del fuoco di entrare nell'edificio era dovuta al alto rischio di ulteriori crolli. Spegnere eventuali incendi all'interno dell'hotel è diventato un aspetto cruciale della strategia complessiva dei vigili del fuoco.

