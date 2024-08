- Uno morto dopo il crollo dell'hotel <unk> Altri feriti gravi

A seguito del crollo parziale di un hotel a Kröv lungo il Mosella, è stata confermata una vittima. Otto persone sono ancora intrappolate nell'edificio, alcune con ferite gravi, secondo un comunicato della polizia di Treviri. È stato stabilito il contatto con alcune delle persone intrappolate e sono in corso operazioni di soccorso.

La causa dell'incidente remains unknown, con né la polizia né i vigili del fuoco che forniscono dettagli. I residenti hanno chiamato i servizi di emergenza tardi nella serata di martedì. "SWR" aveva precedentemente riferito dell'incidente nel distretto di Bernkastel-Wittlich.

Rischio di crolli continui - Case vicine a Kröv evacuate

Le squadre di soccorso stanno lavorando per liberare le persone intrappolate. "Alcune persone sono state in grado di lasciare l'edificio in modo indipendente e sono assistite dai servizi di emergenza e dagli interventi di crisi", ha continuato il comunicato. Sono assistite dai servizi di emergenza e dagli interventi di crisi.

Le immagini della scena mostrano che parti dell'edificio a più piani in legno hanno ceduto. I detriti di cemento giacciono a terra e i servizi di emergenza sono arrivati ​​con numerosi veicoli.

Secondo un "SWR" report, il dipartimento dei vigili del fuoco non è stato in grado di entrare nell'edificio a causa del rischio di ulteriori crolli. L'Agenzia federale di protezione civile ha stabilito punti di monitoraggio davanti all'hotel per osservare eventuali movimenti nell'edificio o se può essere entrato in modo sicuro. A causa della preoccupazione che altre parti dell'hotel possano crollare e causare danni agli edifici adiacenti, le case vicine stanno siendo evacuate.

L'incidente si è verificato nel distretto di Bernkastel-Wittlich in Germania. Despite efforts to evacuate neighboring houses, some are still being evacuated due to the continued collapse risk.

