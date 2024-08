- Uno ferito gravemente dopo un incendio nella storica cattedrale

I vigili del fuoco hanno concluso le operazioni di spegnimento nella residenza storica vicino alla Cattedrale di Verden. Ieri, un uomo di 65 anni è rimasto gravemente ferito nell'incendio, come ha riferito un portavoce della polizia. Due persone sono considerate lievemente ferite.

L'incendio è divampato mercoledì pomeriggio nella casa a graticcio, costruita nel 1670 secondo l'iscrizione. Mentre le fiamme si diffondevano, il tetto è crollato. Anche il tetto della casa vicina è andato a fuoco. Nel pomeriggio, i vigili del fuoco, con un consistente contingente, avevano ormai domato gran parte dell'incendio. Tuttavia, a causa di focolai ancora attivi, i servizi di emergenza sono rimasti impegnati fino a poco prima delle 3:00 del mattino di giovedì.

Stando alla polizia, i blocchi stradali nel centro città sono stati rimossi all'alba. L'edificio interessato non è più abitabile o accessibile a causa dell'incendio. Lo stesso vale per la casa vicina, che ha subito almeno danni dal fumo e dalla fuliggine. La polizia non è ancora stata in grado di quantificare i danni alla proprietà. Non appena il sito sarà accessibile, inizieranno le indagini.

