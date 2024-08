<unk>Voglio incoraggiare altre donne<unk>: la star statunitense Raven Saunders indossa maschera e occhiali da sole nelle semifinali di tiro

La stella americana si è qualificata per la finale di venerdì con un lancio di 18.62m, quarta nel suo gruppo di qualificazione e settima overall.

Ma è stata la loro scelta di abbigliamento a fare scalpore.

Saunders ha indossato una maschera nera e un paio di occhiali da sole con visiera colorata durante la competizione, e in seguito ha dichiarato che il look era tutto incentrato sull'ispirare le persone a essere se stesse.

“I feel special trying to get the world more in tune and trying to give us and bring us more in our event,” Saunders ha detto dopo aver raggiunto la finale.

“It is one way to make me stand out and I want to encourage other women – a lot of younger athletes are coming through and they really push their own styles.

“It limits the showcase that we are shot putters, but we have our own style, we can do things as big and bright as any sprinter, any jumper, whoever. So we deserve that spotlight as well.”

Non è la prima volta che Saunders indossa una maschera durante la competizione. Sono diventati noti per le loro decisioni di abbigliamento stravaganti negli ultimi anni.

Infatti, il loro Instagram mostra post da una moltitudine di competizioni con una varietà di maschere, tra cui una che imita il sorriso del personaggio dei fumetti DC, Joker, e un'altra con la smorfia di Hulk - soprannome di Saunders è 'Hulk'.

L'atleta americano spera di migliorare la medaglia d'argento vinta ai Giochi di Tokyo tre anni fa.

Nella cerimonia di premiazione dopo aver vinto l'argento a Tokyo, Saunders ha alzato le mani e incrociato le braccia a forma di X mentre posavano per le foto con i loro compagni di medaglia, dicendo a NBC in quel momento che rappresentava "l'intersezione di dove incontrano tutte le persone oppresse".

Dopo aver superato con successo le semifinali a Parigi, Saunders ha detto di essere in uno "stato d'animo fantastico" in vista della finale di venerdì.

“With everything that I have been through, there is no point for me to not to be in a great headspace,” ha detto l'americano.

“When I made this team, it was for those people who reminded me who I was when I was down, when I was out, after I lost my mom, after a hip surgery – this was for them. Because they were the ones, when I felt like I wanted to quit, those were the people that encouraged me to keep going, keep pushing and even make it to this moment.”

