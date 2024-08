<unk>Una notte magica<unk>: Kylian Mbappé segna il primo gol del Real Madrid nella vittoria della Supercoppa UEFA sull'Atalanta

La Supercoppa è ampiamente considerata una semplice amichevole precampionato, e si disputa tra i vincitori dell'ultima stagione della Champions League e dell'Europa League.

Entrambe le squadre hanno colpito la traversa in un primo tempo equilibrato, con il momento clou quando una strepitosa parata con la punta delle dita di Thibaut Courtois ha negato a Mario Pašalić quello che sembrava un sicuro gol d'apertura per la squadra italiana.

Il Real ha finalmente trovato il vantaggio al 59' quando Federico Valverde ha spinto in rete vuota dopo essere stato servito da un'azione spettacolare sulla fascia da Vinícius Jr.

Poi Mbappé, che ha completato un trasferimento gratuito al Real a giugno dopo la scadenza del suo contratto con il Paris Saint-Germain, ha corso incontro al passaggio basso di Jude Bellingham e ha sparato la sua conclusione nell'angolo alto per garantire una vittoria record per la sesta volta della Supercoppa al club e all'allenatore Carlo Ancelotti.

“È una notte magica”, ha detto Mbappé a CBS dopo la partita. “Ho sempre sognato notti del genere e ora è realtà. Giocare per questo club, il migliore del mondo, è qualcosa di pazzesco.

Sono really happy to make my debut today. Of course, we won a trophy and it's really important to win a trophy here because everybody's won here.

“È un grande piacere per me segnare un gol come attaccante, essere lì per segnare per la mia squadra è sempre un piacere e spero di migliorare per aiutare di più la squadra.”

Mbappé è stato entusiasta nel lodare i suoi nuovi compagni di squadra, definendo Vinícius e Rodrygo “grandi giocatori” e dicendo che è “facile giocare con loro” nonostante alcune preoccupazioni su come si sarebbe inserito.

“Ecco perché questo è il Real Madrid e questo è il miglior club del mondo perché abbiamo i migliori giocatori qui”, ha detto. “È un piacere giocare con Rodrygo e Vinícius, anche con Bellingham.”

Ancelotti ha detto che Mbappé ha fatto “molto bene” al suo debutto e ha sottolineato l'importanza che i suoi giocatori chiave giocano come una squadra.

“Era la prima partita, si è adattato molto bene alla squadra”, ha detto. “Ha combinato bene con Vinícius e con Bellingham.

“Certo, abbiamo molta qualità, ma dobbiamo essere in grado di giocare insieme, lo abbiamo fatto stasera e questo è

