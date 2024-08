<unk>Più di noi che di voi<unk>: migliaia di manifestanti antirazzisti si riuniscono per contrastare le manifestazioni di estrema destra nel Regno Unito

Dopo giorni di violenza scatenati dalla disinformazione intorno a un attacco a coltellate mortale, la polizia si era preparata per un'altra notte di disordini il mercoledì. I gruppi di estrema destra sui social media avevano chiamato per proteste che avrebbero preso di mira i centri di elaborazione dei visti e gli uffici degli avvocati per l'immigrazione in più di 100 luoghi in tutto il paese alle 20:00 ora locale (15:00 ET).

Ma alla sera, migliaia di contro-protestanti si erano radunati in più di una dozzina di città per proteggere i centri per l'immigrazione e impedire loro di essere presi di mira dall'estrema destra.

"Siamo molti di più di voi", gridavano le folle alle dimostrazioni anti-razziste in tutto il paese, rafforzate da una presenza della polizia notevolmente più forte rispetto al weekend, e senza quasi alcun segno di sostenitori dell'estrema destra.

Non è ancora chiaro se le contro-proteste del mercoledì rappresentino un punto di svolta, ma le paure di un'altra notte di disordini si sono placate per il momento. Il fallimento delle proteste pianificate sarà un grande sollievo per il nuovo governo laburista e per le comunità che si erano preparate al peggio.

Può anche essere un segno che molti sono stati scoraggiati dal prendere le strade dopo che le precedenti proteste dell'estrema destra sono diventate violente e centinaia di rivoltosi sono stati arrestati nel weekend, con alcuni che hanno già ricevuto condanne detentive.

A Walthamstow, nell'East London, il centro per l'immigrazione era completamente sprangato, protetto da una forte presenza della polizia e circondato da circa tre o quattro migliaia di contro-protestanti.

"Oggi abbiamo ottenuto numeri fantastici nella nostra comunità", gridò un organizzatore attraverso un megafono a una folla riunita in fretta. "Abbiamo dimostrato loro a chi appartengono veramente queste strade. Queste sono le nostre strade."

Ahmed Hussain, 31 anni, ha detto di essere uscito per sostenere i contro-protestanti perché "quando non lo fai, i fascisti si sentono incoraggiati".

"A Londra non li vedresti mai riottere su scala simile a quella che hanno fatto fuori Londra", ha detto Hussain a CNN. "Non si vedono da nessuna parte... dimostra che quando tutti escono a sostenere, i loro numeri diminuiscono."

La peggior violenza della scorsa settimana si è concentrata nel nord dell'Inghilterra. A Rotherham domenica, i rivoltosi di estrema destra hanno dato fuoco a un hotel utilizzato per ospitare i richiedenti asilo mentre più di 200 persone si nascondevano all'interno. Grandi folle di persone che gridavano "basta così" e "fateceli uscire" sono state viste scontrarsi con la polizia in diverse altre città.

La polizia risponde agli scontri tra dimostranti di estrema destra e contro-protestanti a Sheffield, 7 agosto 2024. A Sheffield, una città a pochi chilometri a sud di Rotherham, i residenti hanno detto a CNN di essere stati terrorizzati dall'ondata di violenza, che hanno detto di aver incoraggiato il comportamento razzista.

"Normalmente attraverso questo centro città tutto il tempo", ha detto Nadeem Akhtar, 18 anni, che ha vissuto a Sheffield per tutta la vita. "Ma ora, di recente, anche mia madre mi ha detto di non uscire così tanto, perché non si sa mai cosa potrebbe succedere."

Akhtar si era riunito con gli amici a metà giornata del mercoledì nel centro città per dimostrare contro una protesta prevista dell'estrema destra. A differenza della scorsa settimana, in cui le proteste in tutto il paese sono state lasciate degenerare in violenza razzista, la dimostrazione di Sheffield era sorvegliata da una massiccia presenza della polizia che separava i protestanti e i contro-protestanti.

Almeno tre dimostranti di destra sono stati arrestati durante gli scontri tra i due gruppi. Mentre uno degli uomini veniva scortato via dalla polizia, gridava: "Non ho fatto niente. Doppio standard".

Gli anti-razzisti tengono una contro-protesta fuori da un centro per l'immigrazione a Sheffield, 7 agosto 2024. I manifestanti anti-immigrazione hanno spesso accusato la polizia di doppio standard nella risposta alle loro dimostrazioni, sostenendo di non essere trattati equamente e dando a Keir Starmer, il primo ministro, il soprannome "Keir a due livelli".

CNN ha sentito questo soprannome ripetutamente a Sheffield e Rotherham. È stato anche echeggiato da Elon Musk in un post su X, il sito che possiede. Musk ha sostenuto che "la guerra civile è inevitabile" in risposta a un post che incolpava le dimostrazioni violente degli effetti della "migrazione di massa e dei confini aperti".

