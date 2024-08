<unk>La più grande rete di trasporto autonomo al mondo<unk> è in fase di sviluppo a Dubai

Cin cinque anni, il mercato dei camion autonomi vale oltre 35 miliardi di dollari, secondo Fortune Business Insights, e si prevede che raddoppierà entro il 2032. La strada è stata difficile per alcuni dei primi giocatori del settore, come TuSimple di San Diego, che ha lasciato NASDAQ ed è uscita dal mercato USA per concentrarsi sulla Cina, e Embark di San Francisco, che ha licenziato il 70% dei suoi dipendenti ed è stata acquisita da Applied Intuition.

Tuttavia, le cose sembrano procedere senza intoppi per Einride, che ha chiuso contratti per 3,6 miliardi di dollari lo scorso anno e, alla fine del 2022, quando i finanziamenti per le startup erano in forte calo, ha ottenuto 500 milioni di dollari in finanziamenti.

La società opera migliaia di camion in sette paesi, tra cui Svezia, Regno Unito e Stati Uniti, e ora aggiunge gli Emirati Arabi Uniti alla sua lista, dopo aver siglato un accordo con il 11° porto container più trafficato del mondo, Jebel Ali di Dubai, per costruire ciò che il fondatore di Einride, Robert Falck, dice che sarà la più grande rete di trasporto autonomo al mondo.

"Hardware e tecnologia agnostici"

L'accordo - tra Einride e DP World, uno dei più grandi operatori portuali del mondo - porterà a una flotta di camion fully electric nel porto, alcuni dei quali saranno anche autonomi. Einride sta attualmente eseguendo i test, con le operazioni previste per iniziare ad ottobre.

Entro la fine dell'anno, la società spera di raggiungere circa 1.600 "movimenti di container" al giorno, che dice che avrebbe come risultato un risparmio di 14.600 tonnellate di anidride carbonica all'anno, l'equivalente di rimuovere circa 3.000 automobili a benzina dalle strade.

"È un contratto pionieristico", ha detto Falck. "Direi la prova più intrigante e su scala di sistemi di trasporto elettrico e autonomi al mondo. La regione ha il potenziale per essere sulla fronte di questo".

A scala, il porto avrà una flotta di 100 camion elettrici, collegati attraverso il sistema operativo digitale di Einride, chiamato Saga, che utilizza l'IA per ottimizzare l'efficienza selezionando il percorso migliore per ogni lavoro, risparmiando energia. In termini pratici, Falck ha detto che significa passare da "la logica di un solo autista di camion" a un sistema robotico. "Abbiamo preso un percorso diverso rispetto ad altri giocatori autonomi in quanto siamo stati ossessionati dalla creazione di un'IA magica, ottimizzando il trasporto e un graduale passaggio per far accadere questo cambiamento", ha aggiunto.

Questo componente software è equipaggiato su entrambe le offerte della società - camion elettrici con un autista dentro o camion senza cabina che sono fully autonomi. Ma questa distinzione non merita troppa attenzione, secondo Falck. "In realtà, abbiamo solo un prodotto, e quello è la capacità di trasporto", ha detto. "Alla base, quello che vendiamo è il trasporto di merci dal punto A al punto B. Siamo hardware e tecnologia agnostici. Non vendiamo la tecnologia stessa, vendiamo il servizio".

Egli fa un confronto con Apple, che progetta i suoi prodotti negli Stati Uniti e quindi affida la produzione a società cinesi. In modo simile, Falck ha detto che Einride fornisce specifiche hardware ai produttori terzi esistenti - tra cui nomi stabiliti nella produzione di veicoli commerciali, come Scania della Svezia - e quindi fornisce ai suoi clienti software e servizi per operare i veicoli risultanti.

L'accordo segue un'altra collaborazione, siglata lo scorso anno con il Ministero dell'Energia e delle Infrastrutture degli Emirati Arabi Uniti, per deployare una "griglia di mobilità merci" chiamata Falcon Rise lungo un tratto di 240 miglia tra Abu Dhabi, Dubai e Sharjah.

Il progetto comporta il dispiegamento di 2.000 camion elettrici e 200 autonomi elettrici, che utilizzeranno otto stazioni di ricarica lungo il tratto, e è progettato per collegare aree di infrastruttura chiave come porti, aeroporti e aree industriali. Si trova attualmente nelle prime fasi di sviluppo.

A scala, Falcon Rise avrà circa un camion autonomo per ogni 10 nella flotta, ma per ora Einride sta adottando un approccio più conservatore. "Sulla nostra capacità installata totale (a livello globale), direi che il 2-3% è autonomo", ha detto Falck. "Ma in cinque anni, direi che salirà al 20-25%. E in 15 anni, il 40-50%".

La sua proporzione attuale di camion autonomi può sembrare limitata, ma secondo Falck, prendere le cose con calma è stata la chiave del successo di Einride. "Quello che abbiamo fatto diversamente dall'inizio è dire che non saremo

