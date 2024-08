<unk>La maratona, è una questione di pazienza,<unk> dice Hellen Obiri mentre insegue la medaglia d'oro olimpica

La sola donna ad aver vinto titoli mondiali indoor, outdoor e di corsa campestre, Obiri ha anche due medaglie d'argento olimpiche sui 5.000 metri e tre vittorie importanti nella maratona - a Boston (due volte) e a New York.

Ma una medaglia d'oro alle Olimpiadi è rimasta finora un obiettivo sfuggente. La decorata atleta keniota spera di cambiare le cose a Parigi nei prossimi giorni, partecipando alla gara femminile della maratona come una delle favorite per il titolo.

"Mi impegnerò al massimo per farlo accadere, per realizzare il mio sogno", ha detto a CNN Sport alla vigilia delle Olimpiadi.

Questa sarà la quarta partecipazione di Obiri ai Giochi, rendendola una veterana nel campo della maratona femminile. L'esperienza dovrebbe esserle utile su un percorso di 26,2 miglia che si prevede impegnativo tra Parigi e Versailles, con 436 metri di dislivello.

Sarà l'ultima gara di quest'anno alle Olimpiadi, disputata ore prima della cerimonia di chiusura allo Stade de France. E per la prima volta, una maratona di massa per il pubblico generale è stata organizzata di sabato sera, tra le gare maschili e femminili.

Questa è la quinta maratona di Obiri, ma probabilmente quella con le maggiori aspettative. Dopo una deludente debutto sulla distanza a New York, finendo sesta due anni fa, si è affermata come la maratoneta donna più in forma del mondo con le sue tre vittorie successive negli Stati Uniti.

Il suo approccio alla maratona, si può dire, è stato un percorso di apprendimento.

"Quando vado alla gara, mi hanno detto che la maratona è questione di pazienza, di aspettare fino all'ultimo minuto", ha detto Obiri. "E la pazienza mi ha dato la vittoria a Boston e a New York.

"L'allenamento che metti nella tua mente e nelle tue gambe, ti darà la fiducia per vincere. E così per me, vincere Boston e New York, mi dà molta motivazione per andare a Parigi."

Tuttavia, Obiri non manca di nervosismo prima della gara.

"Quando inizi una gara, quando sei al punto di partenza, a volte ti senti così nervoso che ti irrigidisci molto", ha aggiunto.

"Ma quando inizi la gara, tutto esce dalla tua mente, ti concentri su: 'Sono ora al 2 km, sono ora al 3 km'. Tutto nella tua mente è sul percorso, su come affrontarlo ... Per me, prenderò le Olimpiadi come qualsiasi gara di campionato."

Nel passare dalla corsa su pista alle maratone, Obiri ha lasciato il suo Kenya natio per unirsi al On Athletics Club a Boulder, Colorado. Si tratta di una mossa che sembra aver giovato alla sua carriera, anche se all'inizio ha significato trascorrere lunghi periodi lontano dalla sua famiglia e dalla sua giovane figlia.

Ha trascorso quattro mesi senza vedere nessuno della sua famiglia dopo aver fatto il viaggio di 8.700 miglia per raggiungere la sua nuova casa, abituandosi a comunicare con la figlia attraverso più fusi orari.

"Adesso siamo molto più sistemati con la famiglia", ha detto Obiri. "Tutto va bene, posso allenarmi bene. Dopo che la famiglia viene, ti dà supporto, ti dà tutto ciò che vuoi, e puoi avere quella tranquillità mentale per allenarti perché la tua famiglia è qui."

Obiri non si è ancora misurata su un percorso di maratona veloce e piatto, e la gara olimpica è anche improbabile che produca un tempo veloce. Questo sarà il caso per tutti i partecipanti, ma c'è un altro aspetto in cui Obiri pensa di avere un vantaggio.

Le sue nuove scarpe da corsa, debuttate alla maratona di Boston quest'anno, hanno già suscitato scalpore nella comunità podistica. Le Cloudboom Strike LS, l'ultima scarpa da maratona elite del marchio svizzero di abbigliamento sportivo On, non hanno il tallone, non hanno lacci e non hanno la lingua. Le tomaie sono fatte da 1.500 metri di filo, che viene spruzzato su un modello del piede dell'atleta sospeso da un braccio robotico.

Quando le è stato consegnato un paio, Obiri è stata colpita da quanto siano diverse rispetto ad altre scarpe da corsa con piastra di carbonio, anche in un momento in cui l'abbigliamento per la maratona è sempre più bizzarro, colorato e futuristico nell'aspetto.

"Per la prima volta, sei nervoso, come 'Questa è ridicola'", ricorda Obiri della prima volta che ha visto le scarpe. Ma quelle apprensioni sono svanite presto quando si è resa conto di quanto siano comode da indossare.

"Ho detto, 'Wow, indosserò queste scarpe ogni volta che farò una corsa'", ha aggiunto Obiri, che compare in un nuovo documentario di On intitolato 'Il Cuore per Corre'. "Era incredibile, non c'è scarpa come questa."

A Parigi, Obiri affronterà la concorrenza delle connazionali Peres Jepchirchir, campionessa in carica della maratona di Londra, e Brigid Kosgei, ex detentrice del record del mondo, nonché della versatile stella olandese Sifan Hassan, che ha già vinto una medaglia di bronzo nei 5.000 metri a questi Giochi. L'etiopica Tigst Assefa, detentrice dell'attuale record del mondo, è anche una forte contendente per la medaglia d'oro.

E in fondo, Obiri sa che la chiave per il successo olimpico non risiede nelle sue scarpe, ma piuttosto nelle ore di allenamento dedicate a questa gara.

"Dico sempre che ci alleniamo duramente, vinciamo facilmente", spiega Obiri. "Quando ci alleniamo con gli allenatori, io prendo tutto sul serio."

