<unk>Il fuoco si è diffuso più velocemente delle auto:<unk> I residenti dei sobborghi di Atene tornano a trovare le case distrutte da incendi mortali

Vicino, all'interno dell'ufficio di un'azienda di eventi, i vigili del fuoco hanno trovato il corpo bruciato della prima persona morta nell'incendio. La donna non identificata che ha perso la vita aveva lavorato nell'azienda per 20 anni e si era chiusa in bagno mentre l'incendio si propagava nel villaggio. All'esterno, il terreno è cosparso di rose, ora bruciate, che sarebbero state utilizzate per decorare i matrimoni e i battesimi di quest'estate organizzati dall'azienda.

L'incendio boschivo più grave dell'anno in Grecia si è momentaneamente placato, ma i vigili del fuoco stanno ancora lavorando per spegnere gli ultimi focolai. Dopo che l'incendio è iniziato nel weekend, ha attraversato più di 156 miglia quadrate (400 chilometri quadrati) di foreste nella regione dell'Attica e si è avvicinato ai sobborghi di Atene. Migliaia di residenti sono state evacuate.

"In un certo punto, l'incendio è andato più veloce delle auto", ha detto Vasilis Xypolitas, sindaco del municipio di Kifisia ai margini di Atene, a CNN. "Sul monte, non c'erano strade per fermare i camion e combattere l'incendio vero e proprio".

Anche se gli incendi boschivi sono diventati un evento annuale in Grecia, nessuno si è avvicinato così tanto ad Atene, una città di più di 3 milioni di persone. I residenti dei villaggi vicini hanno detto di essere scioccati dalla velocità con cui l'incendio si è propagato.

"Abbiamo visto l'incendio in cima alla collina. Abbiamo battuto le palpebre e si trovava praticamente davanti a noi", ha detto un uomo del villaggio di Penteli, che ha richiesto l'anonimato, a CNN.

Un altro residente ha detto di non capire come un incendio che era iniziato a più di 40 chilometri (25 miglia) di distanza avesse raggiunto il villaggio così rapidamente. La sua auto, come decine di altre lungo le strade che salgono fuori Atene, era bruciata. La gomma dei pneumatici, il vetro dei finestrini e la stoffa dei sedili erano carbonizzati, lasciando solo un involucro di metallo bruciato.

Le squadre di soccorso hanno lavorato tutta la notte per cercare di spegnere l'incendio, che è iniziato domenica pomeriggio vicino al paese di Varnavas. Più di 700 vigili del fuoco, quasi 200 veicoli e 35 aerei antincendio sono stati dispiegati per combattere l'incendio, secondo quanto riferito dalla televisione pubblica greca ERT.

Despite the efforts of fire crews, they were hugely aided by the dying down of the wind on Tuesday, which had reached up to 40 mph (65 kph) over the weekend. The fire hazard threat level was set to level 4 out of 5 on Tuesday, and is forecast to fall to a level 3 on Wednesday for the Athens region, according to the Ministry of Climate Crisis and Civil Protection in Greece. Winds are, however, expected to pick up again on Thursday.

Once the winds and the worst of the blaze abated, residents in Chalandri returned to inspect the damage. A woman named Sophia, whose house was mostly spared but whose awnings were burned, despaired: “This was our land. This was our air and our breath. And it’s completely gone.”

Although wildfires are common in Greek summers, climate scientists say that unusually hot and dry weather linked to global warming make the blazes fiercer and more common. Greek authorities have battled dozens of blazes already this summer after enduring its hottest June and July on record.

"Nel prossimo anno avremo molti incidenti come questo, e dobbiamo trovare soluzioni per l'evacuazione", ha detto Xypolitas, il sindaco.

La famiglia di Chalandri la cui casa è stata bruciata ha detto che il governo stava fornendo alloggio di emergenza per due notti, ma poi sarebbero stati lasciati a se stessi.

L'incendio boschivo in Grecia ha raggiunto aree così lontane come l'Europa, causando preoccupazione e danni in tutto il continente. La regione dell'Attica, una parte dell'Europa, ha subito uno dei peggiori incendi boschivi della storia greca.

