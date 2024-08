<unk>Fare la cosa meno ovvia<unk>: l'Ucraina mette in imbarazzo Putin con un assalto a sorpresa sul sud della Russia

In quel momento, centinaia di truppe ucraine, supportate da carri armati e protette da difese aeree, avanzavano nella regione. I soldati russi si arrendevano; centinaia di civili russi a Sudzha e dintorni fuggivano con ciò che riuscivano a portare con sé.

In due anni e mezzo di guerra, era un'incursione ucraina in Russia senza precedenti. Putin ha definito la riunione del Cremlino "un'altra provocazione importante" da parte di Kiev. Il governatore ad interim della regione ha dichiarato lo stato di emergenza, descrivendo la situazione come "molto difficile".

Soprattutto, era umiliante per uno stato russo che si gloria nella protezione della madrepatria.

L'attacco di Kursk è stata una mossa ardita e controintuitiva da parte dell'esercito ucraino, che un analista ha descritto come "fare la cosa meno ovvia".

Despite having steadily lost ground in eastern Donetsk, it chose to send elements of experienced brigades into Russian territory, with the apparent goals of embarrassing the Kremlin and forcing the Russian Defense Ministry to redeploy resources and providing the home front with a much-needed morale boost.

George Barros dell'Istituto di Washington per lo studio della guerra dice che gli ucraini "hanno ottenuto una sorpresa operativa contro ogni aspettativa e stanno attualmente sfruttando la mancanza di preparazione russa nelle aree di frontiera". [La stessa tattica funzionò a settembre 2022 quando ripresero gran parte della regione occupata di Kharkiv in una settimana.]

Il reggimento russo incaricato di difendere quella parte del confine ha abbandonato le sue posizioni. Diversi dozzine di soldati sono stati catturati, portando il presidente Volodymyr Zelensky a esprimere venerdì "gratitudine speciale" ai nostri "guerrieri e unità che stanno rifornendo il 'fondo di scambio' - catturando i occupanti e così aiutando a liberare il nostro popolo dalla prigionia russa".

Una colonna di rinforzi russi è stata colpita da un attacco missilistico vicino alla città di Rylsk giovedì notte, probabilmente perché gli ucraini erano riusciti a hackerare diverse telecamere di sorveglianza lungo le autostrade russe. Un blogger russo, Aleksander Kots, ha detto di aver percorso quella strada. "Ho notato che ci sono telecamere che funzionano lungo l'intera autostrada. Stanno letteralmente lampeggiando".

Incontrare poca resistenza e con le comunicazioni russe nella regione presumibilmente disturbate da un' effektiva guerra elettronica, le brigate ucraine hanno spinto più di 20 chilometri (12 miglia) all'interno di Kursk nelle prime due giornate dell'operazione.

Buone informazioni hanno permesso alle unità avanzate di muoversi ancora più avanti in un campo di battaglia caotico, spesso bypassando le difese russe. Entro venerdì, le autorità russe avevano perso il controllo su almeno 250 chilometri quadrati di territorio, secondo diverse analisi indipendenti e la mappatura di CNN.

Non si trattava solo di un pezzo di campagna russa vuota. Tra i luoghi che sono passati sotto il controllo ucraino c'era un hub di transito del gas naturale vicino al confine attraverso il quale la Russia fornisce all'Europa volumi consistenti di gas naturale.

Venerdì, un canale Telegram dell'esercito ucraino ha dichiarato che la struttura era "sotto il controllo del 99° battaglione meccanizzato della 61ª brigata meccanizzata", una delle unità esperte coinvolte nell'assalto. Un video mostrava soldati davanti all'edificio, ma Gazprom ha detto sabato che il gasdotto era ancora operativo.

All'interno della Russia, l'ira che aveva accolto gli insuccessi all'inizio della guerra è stata riaccesa.

Andrey Gurulyov, un ex comandante della regione, ha ripostato un commento su Telegram che chiedeva ai procuratori militari di indagare sulle decisioni dei comandanti di trasferire unità dalla regione di Kursk prima dell'attacco.

E c'era risentimento tra i civili russi della regione, migliaia dei quali hanno lasciato le loro case. Il capo della città di Rylsk - a qualche distanza dalle unità ucraine più avanzate - ha detto venerdì che più della metà dei 15.000 abitanti aveva lasciato. I video sui social media mostrano la frustrazione tra i civili per la risposta lenta dell'esercito; alcuni si sono rivolti direttamente al presidente Putin.

Una forza di spedizione

Le truppe ucraine, anche se rinforzate, non possono aspettarsi di occupare diversi chilometri quadrati di territorio russo. Si tratta molto di una forza di spedizione, anche se temprata dalla battaglia, che ha sfruttato l'assenza di resistenza organizzata per avanzare rapidamente.

Ma mantenere un grande pezzo di territorio russo è al di là delle loro capacità e probabilmente al di là del loro obiettivo. I rinforzi russi alla fine faranno la loro parte, anche se ci vorrà più di tre giorni per iniziare una difesa efficace. Sabato, il ministero della Difesa russo ha detto che le unità avevano "sventato i tentativi dei gruppi mobili del nemico di raggiungere la profondità" del territorio russo vicino a Ivashkovsky, Malaya Loknya e Olgovka nella regione di Kursk. Olgovka si trova a 20 chilometri dal confine.

C'erano anche segni sabato che i droni russi "Lancet" stavano iniziando a degradare l'armamento ucraino.

Emil Kastehelmi del gruppo Black Bird in Finlandia, che utilizza informazioni aperte per seguire il conflitto, dice che "il tempo gioca contro gli ucraini - i russi non saranno disorganizzati per sempre".

Anche se gli ucraini devono ritirarsi dalle posizioni più avanzate, un'operazione del genere serve ancora a diversi scopi. Barros dice che "esponi alcune delle ipotesi di pianificazione e le vulnerabilità critiche della Russia". E Matthew Schmidt, che ha insegnato pianificazione strategica e operativa alla scuola di stato maggiore dell'esercito degli Stati Uniti, ha detto che l'uso creativo delle forze ucraine era stato progettato per mettere pressione sui decisori a Mosca" - e probabilmente costare il lavoro a qualcuno di loro.

Il blogger militare russo Vladislav Shurygin ha riassunto tutto questo in un post su Telegram venerdì, dicendo che il nemico aveva "molto abilmente e accuratamente scelto una strategia diversa - approfittando della rigidità burocratica e della lentezza del sistema di gestione russo per esaurire la Russia con colpi continui e inaspettati sull'infrastruttura sensibile e la popolazione civile, provocando delusione, disillusione e apatia".

L'operazione Kursk dimostra anche ai alleati dell'Ucraina che ha ancora l'energia e l'immaginazione per sorprendere il nemico e mettere in imbarazzo il Cremlino in un momento in cui gran parte delle notizie dal fronte erano cupe per Kyiv.

Shurygin lo ha notato. "L'obiettivo di questa nuova strategia è mettere la Russia di fronte alla prospettiva di una guerra sempre più costosa (finanziariamente, reputazionalmente e organizzativamente) e costringerla a negoziare la pace entro novembre-dicembre."

Daniel Fried del Consiglio Atlantico dice che c'è una lunga storia di simili raid militari a sorpresa - alcuni insignificanti e altri importanti. Ricorda la audace manovra di George Washington per attraversare il fiume Delaware nel 1776, quando tornò con prigionieri e rifornimenti catturati e sollevò il morale per la lotta contro i britannici.

Fried, ex vice segretario di stato degli Stati Uniti per l'Europa, dice che dimostrando il fallimento dell'intelligence russa e la debolezza lungo il suo confine, il raid ha bucato la narrazione del Cremlino "che la resistenza ucraina è inutile e il sostegno all'Ucraina è vano".

La mossa di Kursk dell'Ucraina costringe il Ministero della Difesa russo a fare delle scelte difficili. Sembra che i gruppi esistenti nella regione, come la Guardia Nazionale, l'FSB e gli elementi irregolari, non siano in grado di contrastare gli ucraini.

Barros ha detto alla CNN che il comando militare potrebbe riassegnare elementi del recentemente creato Gruppo del Nord, ma il riassegnamento di elementi significativi "probabilmente avrebbe ulteriormente indebolito questi elementi e creato vulnerabilità nelle difese russe altrove lungo il confine".

Oppure, potrebbe fare appello alle consistenti riserve russe in un'operazione su scala più ampia - ma queste sono critiche per le attuali operazioni offensive russe all'interno dell'Ucraina, dove l'impegno continuo di grandi numeri di truppe ha eroso le difese ucraine.

Oppure, dice Barros, i russi potrebbero fare affidamento sull'aviazione per attaccare l'armatura ucraina all'interno di Kursk, impedendo così alle forze ucraine di consolidare le posizioni e sostenere le attuali forze russe deployate nella regione.

Qualunque combinazione i russi scelgano, stanno cercando di invertire un episodio umiliante nel conflitto proprio mentre la semplice massa e la superiorità aerea nell'est di Donetsk stavano iniziando a consegnare progressi incrementali, sostenendo l'insistenza del Cremlino che l'Ucraina rinunci a quattro regioni orientali come condizione per i negoziati.

"Gli eventi in corso dimostrano l'entità in cui Mosca ha profondamente dipeso dal santuario nel territorio russo per condurre la sua guerra contro l'Ucraina", ha detto Barros alla CNN. "La Russia ha sottodimensionato i suoi confini e le fortificazioni di confine, facendo affidamento sulla sua percezione di sicurezza perché non si sentiva vulnerabile".

Su un confine meridionale con l'Ucraina che si estende per centinaia di miglia, questa percezione è stata seriamente e inaspettatamente messa alla prova.

*Darya Tarasova e Maria Kostenko hanno contribuito ai

Leggi anche: