<unk>Cruisezilla<unk> le navi da passeggeri sono raddoppiate dal 2000, avverte un gruppo ambientalista

Il più grande dei vascelli passeggeri odierni è due volte più grande di quanto non fosse nel 2000, secondo uno studio condotto dal gruppo di pressione europeo per l'energia pulita Transport and Environment (T&E), che avverte dell'impatto ambientale dell'industria crocieristica in rapida crescita a livello globale.

Il rapporto suggerisce che i più grandi navi da crociera in servizio nel 2050 potrebbero essere quasi otto volte più grandi del leggendario Titanic, la nave passeggeri più grande in servizio quando salpò nel 1912 (misurando 269 metri o circa 883 piedi), se il tasso di crescita dovesse continuare invariato.

"Le crociere di oggi fanno sembrare il Titanic una piccola barca da pesca", ha dichiarato Inesa Ulichina, responsabile della navigazione sostenibile di T&E, in una dichiarazione.

"Fino a che punto possono diventare questi giganti? Il settore crocieristico è il settore turistico in più rapida crescita e le sue emissioni stanno rapidamente sfuggendo al controllo".

Il numero di navi da crociera esistenti è aumentato di 20 volte dal 1970, quando erano 21, a oggi, quando sono 515, secondo T&E.

Al momento del suo lancio nel 1999, la Voyager of the Seas della Royal Caribbean, con una stazza lorda (GT) di 137.276, era la nave da crociera più grande del mondo.

La nave ammiraglia della Royal Caribbean, l'Icon of the Seas, lunga 1.198 piedi e dotata di sette piscine e un parco acquatico di dimensioni record di 17.000 piedi quadrati, è diventata la nave da crociera più grande del mondo - con una stazza lorda di 248.663 - quando è stata lanciata nel gennaio 2024.

Ma il ritmo con cui l'industria crocieristica è cresciuta negli ultimi anni è stato pagato a caro prezzo, secondo il rapporto di T&E.

Il rapporto evidenzia che le emissioni di CO2 delle navi da crociera in Europa erano quasi il 20% più elevate nel 2022 rispetto al 2019.

Le navi da crociera e altri vascelli marittimi sono responsabili di quasi il 3% delle emissioni di gas serra a livello globale ogni anno, secondo l'Organizzazione Marittima Internazionale.

Mentre le navi da crociera sono attualmente esenti da imposte sul carburante, insieme a molte altre tasse aziendali e dei consumatori, il rapporto sottolinea che una possibile tassa di 50 euro (circa 54 dollari) su un "biglietto di viaggio crocieristico tipico" potrebbe potenzialmente generare 1,6 miliardi di euro (circa 1,75 miliardi di dollari) a livello globale.

L'International Cruise Lines Association (CLIA), l'associazione di categoria del settore crocieristico più grande al mondo, si è impegnata a raggiungere le emissioni nette zero entro il 2050 e a ridurre i tassi di carbonio del 40% entro il 2030 (rispetto ai livelli del 2008).

CNN ha richiesto un commento alla CLIA e ha contattato anche il gruppo Royal Caribbean per un commento.

L'aumento delle dimensioni delle navi da crociera ha portato alla notizia che questi vascelli sono ora responsabili di quasi il 3% delle emissioni annuali di gas serra a livello globale. Con la rapida crescita del settore crocieristico, i viaggiatori potrebbero presto discutere del lancio di navi da crociera che sono quasi otto volte più grandi del Titanic entro il 2050.

