<unk>Che momento speciale<unk>: la squadra statunitense di pattinaggio artistico riceve finalmente le medaglie d'oro a Pechino 2022 in una cerimonia sotto la Torre Eiffel

Alle Olimpiadi invernali del 2022 a Pechino, gli Stati Uniti hanno conquistato la prima posizione nella gara a squadre, seguiti dal Comitato Olimpico Russo (ROC) e dal Giappone al terzo posto.

Tuttavia, dopo che la pattinatrice russa Kamila Valieva è stata trovata positiva a un test antidoping per la sostanza trimetazidine, non sono state assegnate medaglie fino a quando il Tribunale Arbitrale per lo Sport (TAS) non ha deciso di squalificare Valieva da "tutti i risultati competitivi" ottenuti dal momento del test positivo.

Valieva, che aveva solo 15 anni al momento del test positivo, è stata sospesa per quattro anni, con conseguente riassegnazione delle posizioni medagliate nella gara a squadre, dove il ROC è sceso al terzo posto, mentre gli Stati Uniti e il Giappone sono saliti al primo e al secondo posto, rispettivamente.

I membri della squadra Nathan Chen e Madison Hubbell hanno dichiarato a CNN Sport che il dolore per non essere stati premiati sul podio a Pechino, dove non c'erano tifosi o famiglie a causa della diffusione della variante omicron del Covid, è stato sostituito dalla gioia.

Hubbell ha dichiarato che "non aver potuto condividere il momento della medaglia con le nostre famiglie e i nostri amici" è stato ciò che ha fatto più male.

Invece di ricevere le medaglie di fronte a tribune vuote, la squadra ha ricevuto le medaglie d'oro al collo in un affollato Champions Park nei Giardini del Trocadéro, uno scenario mozzafiato ai piedi della Torre Eiffel.

Acclamazioni di "USA, USA, USA" sono risuonate dalle tribune gremite di americani mentre i pattinatori ricevevano le medaglie.

Un ruggito si è levato quando hanno sollevato i bouquet e hanno fatto cenni alla folla.

I membri della squadra giapponese - che hanno ricevuto le medaglie d'argento insieme agli Stati Uniti e sono emersi dal tunnel sorridendo mentre facevano la conga - sono scesi dal podio per lasciare spazio agli americani per il loro momento.

"Adesso possiamo festeggiare su un palcoscenico ancora più grande", ha dichiarato Hubbell prima della cerimonia di premiazione del giorno successivo. "Non avrei mai immaginato nei miei sogni più folli che avremmo ricevuto le medaglie delle Olimpiadi invernali a Parigi.

Siamo così grati. Che momento speciale per noi. Non riesco neanche a immaginare che potrebbe essere migliore del condividerlo con le nostre famiglie, quindi grazie mille al CIO e al USOPC e al US Figure Skating per aver reso il nostro sogno realtà".

Chen ha ammesso che "è passato così tanto tempo" da Pechino che non ricorda cosa stesse pensando quando è uscita la notizia di Valieva.

"Ma sono così felice di essere qui", ha detto. "La squadra di Pechino a Parigi; è una bellissima sensazione essere qui.

È fantastico. Non avevamo neanche la famiglia a Pechino, quindi poter avere le nostre famiglie qui, poter avere tutti i nostri amici a questa grande celebrazione, significa molto per noi".

La vittoria nella gara a squadre alle Olimpiadi invernali del 2022 a Pechino, inizialmente rivendicata dal Comitato Olimpico Russo, è stata successivamente riconfermata dalla squadra degli Stati Uniti dopo la squalifica della pattinatrice russa Kamila Valieva per violazione antidoping. Il trionfo nella competizione sportiva ha rappresentato un importante traguardo per la squadra USA.

