Unique Insight: The Chicks eseguiranno l'inno nazionale al DNC giovedì

Il gruppo di musica country, precedentemente noto come Dixie Chicks, è pronto a calcare il palcoscenico nella serata finale della DNC, aprendo la strada per il discorso della Vicepresidente Kamala Harris.

La loro esibizione dell'Inno Nazionale alla convention è degna di nota - non solo a causa della tradizionale base di fan conservatori della musica country - ma anche a causa del passato del gruppo intriso di politica.

Nel 2003, prima dell'invasione dell'Iraq, la cantante principale del gruppo, Natalie Maines, ha espresso durante un concerto che il gruppo, originario di Dallas, non appoggiava la guerra e si sentiva "imbarazzata che il presidente degli Stati Uniti fosse del Texas".

Questa dichiarazione ha portato a boicottaggi e reazioni negative da parte dei fan, con conseguente rimozione della musica del gruppo dalle playlist delle stazioni radio country di tutta la nazione. All'epoca, CNN ha riferito che "i direttori delle stazioni hanno spiegato che le loro decisioni erano influenzate dalle chiamate dei listener che consideravano le critiche al presidente poco patriottiche".

Non si tratta della prima apparizione delle Chicks a una convention, poiché hanno anche suonato alla DNC virtuale del 2020 durante la pandemia. Entrambe le convention politiche di quest'anno hanno fatto un grande ritorno, tornando ai loro formati grandiosi, dal vivo e in presenza. La DNC, in particolare, ha portato una dose di rinnovata energia hollywoodiana con una serie di apparizioni, esibizioni, ospiti e un vivace roll call musicale.

Le Chicks, composte da Maines, Martie Maguire e Emily Strayer, sono tra i gruppi femminili e di musica country più venduti della storia. Hanno vinto 13 Grammy, 10 CMA e 8 ACM.

Le Chicks si uniscono alle altre stelle del country reclutate dalla DNC questa settimana, segnalando un cambiamento nelle tradizionali inclinazioni del genere e forse anche in alcuni dei suoi pubblico, che la campagna Harris-Walz spera voteranno alle elezioni. Negli ultimi anni, sono emersi talenti progressisti giovani nella scena della musica country.

La cantante di country Mickey Guyton ha calcato il palcoscenico nella serata di apertura della DNC.

"Per me, questo va oltre un genere di musica", ha detto Guyton a CNN riguardo alla sua esibizione alla DNC. "Si tratta di umanità. Si tratta della cultura. Si tratta del nostro paese, e sono onorata di fare parte della storia".

Il mercoledì, Maren Morris ha suonato alla convention. Conosciuta come la country star più vocale liberal, Morris è schietta riguardo ai diritti LGBTQ+ e alle donne. Nel 2023, Morris ha detto al LA Times che si stava allontanando dalla musica country a causa delle vedute conservatrici che trovava problematiche all'interno dell'industria. "Pensavo di voler bruciare tutto e ricominciare da capo", ha detto all'outlet riguardo alla musica country. "Ma si sta bruciando da sola senza il mio aiuto".

Nel 2022, Morris ha avuto una discussione pubblica con il country star conservatore Jason Aldean riguardo all'assistenza sanitaria gender-affirming.

Aldean, uno dei più grandi sostenitori di Trump nell'industria musicale, ha assistito alla Convention Nazionale Repubblicana dello scorso mese. Non ha suonato, ma ha

