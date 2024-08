- Uniper rimborsa oltre 3,4 miliardi di aiuti di Stato

Il gigante energetico Uniper, salvato con miliardi dello stato durante la crisi energetica, pianifica di restituire più di 3,4 miliardi di euro al governo federale nella prossima primavera. La società ha annunciato questo a Düsseldorf. Uniper è stata temporaneamente proprietà dello stato tedesco dal 2022 a causa della crisi energetica.

La somma consiste in una provvista dell'anno precedente, valutata 2,9 miliardi di euro entro giugno, e circa 540 milioni di euro, principalmente fondi che Uniper ha trattenuto dalla società russa Gazprom nell'agosto 2022 a causa di una disputa sul gas. Dopo una sentenza della corte arbitrale, la società può ora compensare questi soldi contro le pretese di Gazprom e metterli da parte per il rimborso al governo federale.

"Rimborsi al contribuente tedesco"

"Una volta disponibili i risultati aziendali del 2024, verrà determinata la quantità esatta dell'obbligazione di pagamento", ha dichiarato il direttore finanziario Jutta Dönges giovedì a Düsseldorf durante la presentazione dei risultati del primo semestre. "Entrambi i pagamenti devono essere considerati come rimborsi al contribuente tedesco". Uniper sta seguendo una richiesta dell'UE con questo rimborso.

Nel 2022, Uniper ha incontrato difficoltà dopo che la Russia ha ridotto e poi interrotto le sue forniture di gas a seguito dell'attacco all'Ucraina. I costi dell'approvvigionamento alternativo ammontano a miliardi. Per evitare il crollo di Uniper, la Germania ha fornito un aiuto di circa 13,5 miliardi di euro e ne è diventata il principale azionista con oltre il 99%. Il governo federale si impegna a ridurre la sua quota a un massimo del 25% più una azione entro il 2028 al più tardi. L'aiuto è stato approvato dalla Commissione UE sotto determinate condizioni. "Si può prevedere che il governo federale genererà ulteriori profitti, soprattutto dalla vendita delle sue quote in Uniper", ha sottolineato Dönges.

Uniper registra un utile di oltre 1,1 miliardi di euro nel primo semestre dell'anno

Il CEO di Uniper, Michael Lewis, si è detto soddisfatto dello sviluppo degli affari della società finora quest'anno e ha fatto riferimento a decisioni di investimento per circa 400 milioni di euro. "Le strade per un futuro di successo di Uniper sono tracciate. Siamo pronti a contribuire all'accelerazione della transizione energetica", ha sottolineato.

Nel primo semestre dell'anno, la società energetica ha registrato un utile netto rettificato di oltre 1,1 miliardi di euro, rispetto ai 2,5 miliardi di euro nello stesso periodo dell'anno scorso. Per l'intero anno, Uniper si aspetta un utile netto compreso tra 1,1 e 1,4 miliardi di euro.

Uniper è il più grande grossista di gas della Germania

Uniper è una delle più grandi società energetiche del paese e il più grande trader di gas della Germania. Fornisce oltre 1.000 municipalità e grandi aziende industriali. La società gestisce inoltre molti impianti di produzione di energia in Germania e in altri quattro paesi europei, generando elettricità da gas, carbone, idroelettrico, nucleare e olio. Sono previsti investimenti in ulteriori fonti di energia rinnovabile e centrali elettriche a gas adatte all'idrogeno. Uniper è anche il più grande operatore di stoccaggio di gas naturale della Germania e pianifica investimenti in stoccaggio di idrogeno. Non fornisce clienti privati con riscaldamento a distanza. Uniper impiega circa 7.200 persone in tutto il mondo.

