- Uniper conduce prove di stoccaggio dell'idrogeno nella Frisia orientale

Unipower, un importante fornitore di energia, si sta preparando a breve per avviare una struttura di prova per il deposito sotterraneo di idrogeno a Krummhörn, East Frisia. Nel corso di circa due anni, questa struttura esaminerà vari aspetti, tra cui il comportamento dei materiali e della tecnologia con l'idrogeno e esplorerà le applicazioni di deposito di idrogeno nel mondo reale.

L'idrogeno sostenibile, prodotto all'interno di una struttura economica ecologica, è previsto che diventi una forza significativa come trasmettitore di energia e materia prima per le industrie. Gli esperti prevedono una forte domanda di strutture di deposito di idrogeno in Germania nel prossimo futuro. Dopo la nazionalizzazione durante la crisi energetica, Unipower, il più grande gestore di strutture di deposito di gas naturale in Germania, aspira a fare da apripista per un'economia dell'idrogeno in tutta l'Europa.

Deposito a una profondità di 1.700 metri

La struttura di prova di Krummhörn si trova a una profondità di circa 1.700 metri. La caverna, alta circa 30 metri e con un diametro di 16 metri, ha un volume di 3.000 metri cubi. La sua posizione è vantaggiosa, con la rete di tubi per l'idrogeno pianificata che passerà nelle vicinanze.

Il Ministro dell'Economia del Basso Sassonia, Olaf Lies (SPD), ha sottolineato: "Questo progetto potrebbe svolgere un ruolo vitale nel promuovere l'economia dell'idrogeno in Germania". A causa della sua posizione sul Mare del Nord e dell'infrastruttura esistente, il Basso Sassonia è pronto a guidare la transizione e la trasformazione energetica.

Primo riempimento previsto per la fine di settembre

Il primo riempimento della caverna di prova è previsto per la fine di settembre. Secondo Frank Holschumacher, responsabile tecnico della divisione di deposito del gas di Unipower, l'idrogeno di vari produttori verrà utilizzato a questo scopo, consegnato in camion cisterna.

Se il periodo di prova di due anni conferma che il deposito di idrogeno è economicamente fattibile, Unipower pianifica di espandere la caverna per l'uso commerciale. Holschumacher stima che questo processo, noto come leaching, richiederà tra i tre e i cinque anni, con una capacità di idrogeno utilizzabile di 250 gigawattora. Stima il costo di questa nuova caverna tra i €350 milioni e i €500 milioni.

Fino a dieci strutture di deposito di idrogeno a Krummhörn

Unipower detiene la proprietà di tre caverne aggiuntive nel domo di sale, precedentemente utilizzate come strutture di deposito di gas naturale e attualmente riempite d'acqua. Se giudicate redditizie, anche queste potrebbero essere trasformate in strutture di deposito di idrogeno. Unipower ritiene inoltre che potrebbero essere costruite fino a sei nuove caverne all'interno del domo di sale.

In totale, Unipower Energy Storage prevede di sviluppare caverne di sale per il deposito di idrogeno con una capacità fino a 600 gigawattora entro il 2030. Ciò comporta l'esame dei siti esistenti e potenziali lungo la spina dorsale dell'idrogeno nel Basso Sassonia e nella Renania Settentrionale-Vestfalia.

Unipower non è l'unica organizzazione che sta testando il deposito di idrogeno. Ad esempio, la società energetica di Oldenburg EWE ha esplorato

