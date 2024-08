- Uniper conduce prove di stoccaggio dell'idrogeno in saline riutilizzate.

Uniper, il principale fornitore di servizi di stoccaggio di gas naturale della Germania, presenterà lunedì (alle 13:00 CEST) una struttura di prova sotterranea per l'idrogeno a Krummhörn, nella Frisia orientale. Nei prossimi due anni, saranno condotti trial per esaminare come diversi materiali e tecnologie reagiscono al gas e come l'idrogeno può essere stoccato in condizioni reali. Si prevede che la struttura avvierà presto le operazioni. Il Ministro dell'Economia tedesco, Olaf Lies (SPD), è atteso all'evento.

In precedenza, Uniper ha dichiarato l'obiettivo di creare una soluzione di stoccaggio su scala commerciale per l'idrogeno a emissioni zero. La società sta experimenting con lo stoccaggio di idrogeno in roccia porosa a Bierwang, in Baviera, da diversi mesi.

Gli esperti prevedono che l'idrogeno a emissioni zero giocherà un ruolo significativo in un'economia a emissioni zero. Potrebbe generare elettricità in nuove centrali elettriche a gas durante i periodi di scarsa produzione eolica o solare e sostituire il coke negli altiforni, riducendo significativamente le emissioni di anidride carbonica. Si prevede una forte domanda di impianti di stoccaggio dell'idrogeno in Germania in futuro.

Il gasdotto dell'idrogeno sarà vicino alla caverna

Verbund, un'azienda energetica nazionalizzata a causa della crisi energetica, si considera un pioniere nell'istituire un'economia dell'idrogeno in Europa. In Germania, Svezia, Regno Unito e Paesi Bassi, Verbund ha progetti di grandi dimensioni in corso. Ad esempio, sta pianificando la costruzione di un elettrolizzatore di grandi dimensioni per la produzione di idrogeno e un terminale di importazione di ammoniaca verde a Wilhelmshaven, a circa 70 chilometri da Krummhörn. La posizione della caverna è vantaggiosa, poiché il previsto backbone del gasdotto dell'idrogeno passerà vicino.

Uniper non è la prima società a condurre trial di stoccaggio dell'idrogeno. Ad esempio, la società energetica oldenburgese EWE sta esplorando il funzionamento di una struttura di stoccaggio dell'idrogeno utilizzando una caverna di prova a Rüdersdorf, vicino a Berlino, da qualche tempo.

Il clima ha un impatto significativo sullo stoccaggio e il comportamento dell'idrogeno, come hanno mostrato i trial di Uniper in roccia porosa in Baviera. Con un'economia a emissioni zero che dipende pesantemente dall'idrogeno, lo stoccaggio del gas a emissioni zero in diverse condizioni diventa cruciale per la sua ampia adozione in Germania.

