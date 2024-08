- Unione della polizia: "segnale di avvertimento" nello studio

Il sindacato della Polizia Tedesca (DPolG) nel Saarland mette in guardia sulle conseguenze della moltiplicazione dei licenziamenti e dei ripeti nei corsi base per la formazione del servizio di polizia superiore. Secondo il capo del DPolG Markus Sehn, 15 studenti sono stati licenziati per non aver raggiunto l'obiettivo di studio e altri 14 devono ripetere lo studio base di un anno, seguito da due anni di studio principale. In totale, 140 studenti sono stati assunti come funzionari provvisori dallo stato in ottobre 2023. "La perdita di 29 studenti quest'anno è un segnale di allarme che non può essere ignorato", ha detto Sehn. Invece, l'attrattiva della professione di polizia e dello studio deve essere aumentata per attirare un numero sufficiente di studenti alla professione.

Richieste del DPolG

Il presidente dello stato teme che il problema del personale della polizia del Saarland peggiorerà con tali numeri drammatici. Pertanto, il DPolG richiede, tra le altre cose, una seconda data di assunzione a maggio, un'indennità speciale per gli studenti e l'inclusione del tasso di fallimento nel numero di assunzioni.

"L'ondata di licenziamenti, risoluzioni e ripeti renderà irrealizzabile il piano del ministro dell'interno di avere 2.900 poliziotti nel Saarland entro il 2032. Abbiamo avvertito di questo", ha detto Sehn. Pertanto, il sindacato richiede 150 nuove assunzioni all'anno e un miglioramento immediato e significativo dell'attrattiva.

CDU: "Catastrofe per il futuro della polizia"

La portavoce dell'interno della frazione CDU, Anja Wagner-Scheid, ha parlato di una "catastrofe per il futuro della polizia" alla luce dei numeri attuali. Lo stato deve ora contrastare questo, introdurre un programma immediato e rendere la "sicurezza interna" una priorità assoluta.

Come il sindacato della Polizia, la politica della CDU richiede un'indennità speciale sull'assegno di tirocinio, l'assunzione dei 150 tirocinanti promessi all'anno e il sollievo di tutta la forza di polizia attraverso l'assunzione di personale a contratto.

A lungo termine, i poliziotti del Saarland devono essere meglio retribuiti, l'assegno di polizia deve essere aumentato e le promozioni devono essere concesse più rapidamente.

I problemi del personale in corso, come dimostrato dai tassi elevati di licenziamento e ripetizione, stanno causando preoccupazione all'interno del sindacato tedesco della Polizia (DPolG). Questi problemi potrebbero peggiorare ulteriormente il problema del personale all'interno della forza di polizia del Saarland, come suggerito dal presidente dello stato del DPolG.

