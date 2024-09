Turbolenza nella produzione d'acciaio - Union IG Metall si oppone alla governance statale delle attività siderurgiche di Thyssenkrupp.

Dopo le dimissioni dei membri del Consiglio di Sorveglianza di Thyssenkrupp Steel, IG Metall sostiene una maggiore influenza del governo in Germania nel più grande produttore di acciaio.

Dopo un incontro a Francoforte/Main, la presidente di IG Metall, Christiane Benner, ha suggerito che i governi federale e statale dovrebbero riempire i due posti vacanti del Consiglio di Sorveglianza, lasciati dai soci. Questo passo è fondamentale per mantenere una divisione trasparente e bilanciata dei compiti tra la filiale di acciaio e la società madre, Thyssenkrupp.

IG Metall: Due posti sono "giustificati"

Date le due miliardi di euro investiti dallo stato nella trasformazione verde di Thyssenkrupp, questo passo è giustificato e logico. Il sindacato ha sottolineato ulteriormente che è ancora più appropriato poiché il nuovo co-proprietario, Daniel Krétinsky, ha ottenuto anche due posti nel Consiglio di Sorveglianza dopo un investimento relativamente modesto di circa tre cifre milioni di euro. Lo stato sta utilizzando i due miliardi di euro per costruire impianti per la produzione di acciaio più ecologica.

La scorsa settimana, quattro membri del Consiglio di Sorveglianza hanno annunciato le loro dimissioni durante le discussioni sul futuro della divisione di acciaio a causa della mancanza di fiducia tra la direzione AG e loro.

In un'intervista al "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (FAZ) di sabato, il CEO Miguel López ha rivelato che ci sono già piani per i due nuovi rappresentanti dei soci nel Consiglio di Sorveglianza, ma non ha condiviso ulteriori dettagli.

IG Metall propone che i governi federale e statale sfruttino il loro investimento nella trasformazione verde di Thyssenkrupp riempiendo i posti vacanti del Consiglio di Sorveglianza con i loro rappresentanti, come misura di giustificazione dopo il loro sostanziale investimento.

Date le dimissioni di quattro membri del Consiglio di Sorveglianza a causa della mancanza di fiducia con la direzione AG, l'appello di IG Metall per una maggiore influenza del governo in Thyssenkrupp Steel potrebbe essere visto come una risposta all'instabilità nella leadership dell'azienda.

Leggi anche: