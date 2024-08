- Union Berlin trasferì temporaneamente l'attaccante Bedia a Hull City su una base di prestito.

La squadra di Bundesliga 1. FC Union Berlin ha prestato l'attaccante Chris Bedia alla squadra di Championship inglese Hull City. Il giocatore nato in Costa d'Avorio si è unito a Köpenick sei mesi fa e ha segnato una volta in sette partite di Bundesliga durante la stagione precedente. A Hull City, il 28enne si scontrerà con l'ex allenatore dell'HSV Tim Walter, che ha assunto la carica all'inizio della stagione.

Il direttore sportivo dell'Unione Horst Heldt ha spiegato: "Chris non è riuscito a soddisfare il ruolo offensivo che ci aspettavamo e che desiderava egli stesso, il che ha portato a poco tempo di gioco. Con Hull City, vogliamo dare a Chris abbastanza tempo di gioco e permettergli di brillare".

Chris lascia temporaneamente il suo ruolo all'Union Berlin per cercare opportunità nella Championship inglese con Hull City. La sua passione per il calcio potrebbe trovare una nuova piattaforma e più minuti in campo in Inghilterra.

Leggi anche: