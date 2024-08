- Union Berlin nel test finale 1 a 1 contro San Sebastian

Union Berlin della Bundesliga ha pareggiato 1:1 contro la Real Sociedad San Sebastián in un'amichevole venerdì sera. Di fronte a 19.265 spettatori allo Stadion An der Alten Försterei, Robin Gosens ha segnato il vantaggio al 42' contro la squadra spagnola di prima divisione. Mikel Oyarzabal, internazionale spagnolo, ha pareggiato in seguito (82').

L'allenatore Bo Svensson ha schierato una formazione potenziale per la prima volta fino al 55' minuto. A parte il ritorno del prestito Jordan Siebatcheu, non ci sono stati nuovi acquisti in questa formazione. Il nuovo arrivo dal Borussia Dortmund, Tom Rothe, ha fatto il suo debutto nella seconda metà.

L'ex giocatore dell'Unione, Sheraldo Becker, che ha lasciato i Ferrovieri per il Paese Basco a gennaio dopo quattro anni e mezzo, ha giocato per la squadra avversaria. Becker è stato ufficialmente salutato prima del calcio d'inizio. Ha colpito il palo al 75'.

Per l'Unione, questa era la quinta e ultima amichevole della loro pré-stagione. La loro prima partita ufficiale è prevista per il 17 agosto nel DFB-Pokal contro la squadra della Regionalliga Greifswalder FC.

