- Un'intensa pioggia segna l'inizio del Gillamoos

In un'atmosfera di pioggia intensa, lampi e tuoni assordanti, ha avuto luogo il primo incontro politico a colazione della festa popolare di Gillamoos, situata ad Abensberg, in Bassa Baviera. Il tempo instabile ha causato un blackout nella tenda dei Liberi Voti. In cerca di riparo dalla pioggia, gli spettatori dell'evento si sono riversati dalla zona esterna alla tenda del CSU, affollata. Nonostante la folla, l'esibizione della banda di ottoni ha faticato a sovrastare il rumore di fondo del temporale in arrivo. Nel frattempo, l'AfD ha tenuto il proprio evento sotto il cielo aperto nel giardino del castello.

Il mercoledì successivo, gli organizzatori hanno deciso di posticipare l'incontro dei Liberi Voti, originariamente previsto per il Mercoledì delle Ceneri, a causa del tempo imprevedibile. Nonostante il posticipo, alcuni sostenitori hanno affrontato la pioggia per partecipare all'evento spostato nella tenda del CSU.

Leggi anche: