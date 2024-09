Un'intensa collisione ha scatenato un allarme significativo a Schalke 04.

Ancora una volta, il storico FC Schalke 04 si trova sull'orlo di esonerare il proprio allenatore. Karel Geraerts è in conflitto con il direttore delle operazioni di calciomercato, Ben Manga. La tensione è palpabile e non è ancora stata organizzata una riunione per risolvere la situazione - a causa delle ferie di Manga.

La stagione in corso è solo al sesto turno e il tradizionale FC Schalke 04 è tornato a un vecchio vizio: la panchina dell'allenatore è di nuovo traballante. Geraerts, l'uomo al comando da undici mesi, si trova ad affrontare due sfide. L'allenatore belga sta preparando un'altra lotta per non retrocedere, avendo ottenuto solo quattro punti nelle prime quattro partite della seconda divisione. E la nuova figura influente, Manga, lo ha criticato pubblicamente.

"La pressione allo Schalke non è una novità", ha dichiarato Geraerts prima della partita di venerdì (ore 18:30 su Sky e in diretta su ntv.de) contro il Karlsruhe, un confronto che ha un significato speciale e il potenziale per creare drammi per lui. Il suo viaggio allo Schalke è iniziato con una sconfitta per 0-3 contro il KSC. "Ho assistito a cose che mi hanno lasciato stupito", ha ricordato.

Geraerts ha bisogno urgentemente della cura

Se si verificasse una situazione simile venerdì al Wildpark, potrebbe anche essere la 32ª e ultima partita ufficiale di Geraerts come allenatore. E lo Schalke potrebbe fare il suo 33° cambio di allenatore dal 2000. "Se la posizione dell'allenatore è sotto esame, non posso fermarla", ha detto Geraerts, "quando le cose non vanno bene, c'è molta chiacchiera, ma l'unica soluzione sono i tre punti". Questa cura è stata somministrata solo undici volte sotto la sua guida, con un solo episodio finora nella stagione corrente.

Il fatto che le critiche arrivino dalla fonte e in pubblico non aiuta certo le cose. Manga, il talent scout assunto a maggio insieme al suo team per servire come direttore delle operazioni di calciomercato e scout, ha effettuato un altro turnover completo della rosa dello Schalke con quindici nuovi acquisti. L'ambizione di Manga è quella di cercare giovani giocatori talentuosi a basso costo, svilupparli allo Schalke e subsequently venderli per profitto - come ha fatto con il trasferimento gratuito e la successiva vendita per 95 milioni di euro di Randal Kolo Muani all'Eintracht Frankfurt.

I nuovi acquisti diventano un tema di discussione

Questo piano ha ricevuto l'approvazione della dirigenza del club, con l'intento di iniettare denaro nel tradizionale club in difficoltà e mirare a una posizione nella parte alta della classifica, puntando alla promozione non oltre il 2026. Tuttavia, Geraerts ha mostrato finora scarsa o nessuna fiducia nei talenti scoperti da Manga come i giovani difensori Felipe Sanchez (Argentina) e Martin Wasinski (Belgio, entrambi 20). Il direttore delle operazioni di calciomercato ha espresso pubblicamente il suo malcontento, incolpando Geraerts per le scarse prestazioni della stagione: "Ha alternative, può trafficare". Geraerts ha risposto: "Do il massimo per lo Schalke e non gioco a

