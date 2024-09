Un'insolita neve acuta acceca gli automobilisti sudafricani

Raramente la neve cade in modo significativo in Sud Africa, ma quando accade, soprattutto durante intense tempeste di neve, può causare grossi problemi, in particolare per gli automobilisti. Molti di loro spesso finiscono per trascorrere la notte nei loro veicoli di conseguenza.

Stando ai resoconti, una nevicata insolita nelle regioni nord-orientali del Sud Africa ha causato gravi disagi nel traffico. Una delle aree più colpite è stata l'autostrada N3, che collega Johannesburg a Durban sulla costa orientale, come hanno segnalato le autorità. Diversi tratti sono stati chiusi e i percorsi alternativi resi impraticabili a causa della forte nevicata.

Molti viaggiatori avevano già trascorso la notte nei loro veicoli e ancora bloccati, come riferito da diverse fonti. In alcune aree, la neve si era accumulata fino a due metri, secondo la campagna di sicurezza stradale "Arriva Vivo" su X. Sono previste ulteriori nevicate, con il servizio meteorologico nazionale che la descrive come un "caso estremo".

I servizi di soccorso sono stati attivi durante la notte per raggiungere le persone rimaste intrappolate nei loro veicoli, come riferito dal broadcaster Enca, citando l'amministrazione dell'autostrada. Il numero esatto di persone coinvolte e le loro condizioni rimane ignoto.

Per aiutare coloro che sono rimasti coinvolti, coperte e pasti sono stati forniti a alcuni automobilisti dal governo provinciale del KwaZulu-Natal. Secondo l'autorità di controllo dei confini, tre valichi di frontiera con il Regno del Lesotho sono stati chiusi poiché "le condizioni attuali rappresentano un rischio significativo".

Nonostante le difficoltà, l'evento meteorologico raro ha anche attirato i curiosi. "Siamo entusiasti. Sono passati molti, molti anni dall'ultima volta che abbiamo visto la neve", ha commentato Justin Nadasem Baker, di Warden, mentre viaggiava con la sua famiglia in auto per tre ore per ammirare la nevicata.

La forte nevicata in Sud Africa è stata descritta come un "evento meteorologico estremo" dal servizio meteorologico nazionale. A causa delle condizioni meteorologiche estreme, molte strade, comprese alcune sezioni dell'autostrada N3, sono state chiuse o rese impraticabili.

Leggi anche: